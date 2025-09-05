Hem aldatıldı hem şüpheli oldu

İstanbul'da yaşayan ve 5 yıldır Bahri K. ile evli olan 24 yaşındaki Melek K., eşinin kendisini aldattığını öğrendi. Aylarca Gamze isminde bir kadınla duygusal birliktelik yaşadığını öğrendiği eşiyle kavga eden kadın daha sonra barıştı. Günler sonra eşinin sevgilisinden Melek K.'ya, "Eşini seviyorum, biz birlikte olduk." mesajı geldi. Melek K.'ya ilerleyen günlerde de mesaj atmaya devam eden kadın, "Bahri'den hamileyim, seni süründüreceğim." yazıp hakaret etti. Eşinin sevgilisi ile fotoğraflarını görüp hakarete uğrayan Melek K. da karşı tarafa hakaret edip "Kim bilir kimden hamile kaldın, benim kocamı ayartıyorsun?" diye cevap verdi. Sonra da karakola giderek şikâyetçi oldu.

İfadesinde, "Tehdit ve hakaretine maruz kalınca ben de hakaret ettim." diyen kadın mağdurken şüpheli oldu. Evraklarda müştekişüpheli olarak ifadesi alınan kadın, Gamze adındaki eşinin sevgilisinden şikâyetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Melek K.'nin şikâyeti üzerine "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlattı. Melek K. hem müşteki-hem şüpheli olarak kayıtlarda yer alırken savcılık Gamze ismindeki kadının cep telefonu üzerinden kimlik tespit çalışmalarına başladı.