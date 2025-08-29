Siyah okul ayakkabıları geri geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı genelge ile bu yıl okullardaki kıyafet serbestliği son buldu. Artık ilkokullar önlük, ortaöğretimde ise forma devri başlarken, ayakkabılar için bir açıklama yapılmamıştı. Edinilen bilgilere göre bakanlık okul ayakkabısı için de düğmeye bastı. Yeni çalışmaya göre okullarda formanın yanı sıra siyah tek tip okul ayakkabısı da zorunlu hale gelecek. Hazırlanan tebliğ 2026 yılında yayımlanacak. Böylece bir sonraki eğitim-öğretim yılında tek tip siyah okul ayakkabısı kullanılacak.

AKRAN ZORBALIĞINA YOL AÇTI

2014-2015 eğitim-öğretim yılında başlayan serbest kıyafet uygulaması o dönem kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Sonrasında hayata geçirilen serbest kıyafet uygulaması, çocuklar arasındaki marka yarışına yol açarken, akran zorbalığını da beraberinde getirdi. Hatta çocukların markalı kıyafet taleplerinin artması, velileri maddi açıdan hayli zorladı. Hâl böyle olunca bazı veliler çocuklarının akran zorbalığına maruz kalmaması için orijinaline göre daha ucuz olan "çakma" tabir edilen ürünlere yönelmek zorunda kaldı. Artan talep çakma ürün satışlarını zirveye çıkardı. Bu durum bir yandan kayıt dışı ekonomiyi büyütürken, bir yandan da çocukların ayak sağlıyı tehlikeye attı.

TASD RAPOR HAZIRLADI

Konuyu gündeme getiren Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri öğrenci ayakkabıları ile ilgili hazırladığı raporu Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan bir toplantının ardından yetkililere sundu. Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine katkılarıyla ilgili rapor sunan dernek yönetimi, söz konusu raporu Sağlık Bakanlığı'na da iletecek.

ÇAKMA PAZARI 10 KAT BÜYÜDÜ

Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği'nin raporuna göre çakma ayakkabı pazarı son 10 yılda 20 milyondan 200 milyon çifte çıktı. Bu pazarın büyümesinde en büyük etkenlerden biri de okullardaki serbest kıyafet uygulaması oldu. Derneğin verilerine göre global spor ayakkabısının payı toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55'ine ulaştı. 5 yıl önce 25 milyon çift global markalı ayakkabı ithal edilirken bu sayı 76 milyona ulaştı.

AYAK GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

SPOR ayakkabının hızla yaygınlaşması bazı sağlık problemlerini de beraberinde getirdi. Uzmanlara göre spor ayakkabıların özellikle çakmaları çocukların ayak gelişimini olumsuz etkiliyor. Yumuşak tabanlı olan bu ayakkabılar taban düzlüğünden, içe ve dışa basmaya kadar birçok konuda sağlık sorununa yol açıyor.

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDE VAR

TASD Başkanı Berke İçten, okullarda ayakkabı kuralının olmamasının öğrenciler arasında marka yarışına neden olduğunu, bunun hem çocuklar hem de velileri zor durumda bıraktığını söyledi. İçten, "Herkesin markalı spor ayakkabısı almaya gücü yetmediği için bazı veliler çakma pazarına yöneliyor. Son 10 yılda çakma pazarı 10 kat büyüdü. Bu durum çocukların ayak ve fiziksel gelişimini de olumsuz etkiliyor" dedi. Avrupa'daki birçok ülkede tek tip siyah okul ayakkabısının kullanıldığına dikkat çeken İçten, bunun statü farkını da ortadan kaldıracağını vurguladı. İçten, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir araya gelerek tek tip okul ayakkabısı ile ilgili rapor sunduk. Bize bu yönde birlikte hazırlık yapabileceklerini, önümüzdeki yıl bunu tebliğe dahil edeceklerini belirttiler. Konuya Sağlık Bakanlığımız da dahil edilecek. Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak" diye konuştu.