Türkiye’nin gurur günü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Enerji Yüzyılı" vizyonunda dün tarihi gün yaşandı. Milli imkânlarla ilk uluslararası petrol sondajı başladı

Dünyanın en derin ikinci kuyusunda 7.500 metrede TPAO petrol arayacak. Çağrı Bey'in başlayacağı sondaj, 'Türkiye'nin yurtdışındaki ilk derin deniz arama sondajı' niteliği taşıyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Enerji Yüzyılı" vizyonunda tarihi gün yaşandı. Türkiye'nin milli imkânlarla, uluslararası sulardaki ilk petrol araması Somali'de başlıyor. Çağrı Bey'in başlayacağı sondaj, 'Türkiye'nin yurtdışındaki ilk derin deniz arama sondajı' niteliği taşıyor. Sondaj çalışmaları toplam 288 gün sürecek. Çağrı Bey, kuyu lokasyonuna ulaştıktan sonra konumlanma işlemini gerçekleştirecek. Konumlanma tamamlandıktan sonra ise ilk olarak sondaj sürecine ilişkin çeşitli testler yapılacak. Çağrı Bey'in bu görevine, enerji filosundan Altan, Korkut, Sancar destek gemileri de eşlik edecek. Somali misyonunda; gemilerde ve karada olmak üzere toplamda 500 personel 6 haftalık vardiyalarda dönüşümlü olarak çalışacak. 53 günlük yolculuktan sonra Somali'ye ulaşan 7. nesil sondaj gemisi Çağrı Bey için Mogadişu Limanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da katıldı.

İLKLERE SAHNE OLUYOR

Çağrı Bey, Mogadişu'ya 372 kilometre açıktaki kuyu lokasyonunda faaliyet gösterecek. Sondaja başlanacak kuyuya CURAD-1 adı verildi. Somali'de "ailede doğan ilk bebek" anlamına gelen "Curad", Somali halkının ilk petrol keşfi umudunu da yansıtıyor. Çağrı Bey, 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada, deniz tabanından itibaren 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj yapacak. Böylece dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olmasıyla petrol aramacılığında tarihe geçecek.

EKİM 2024'TE BAŞLADI

Somali'deki petrol çalışmaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ekim 2024'te İstanbul Boğazı'ndan Oruç Reis sismik gemisini Somali'ye uğurlamasıyla başladı. Bu süreçte Somali'deki üç ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 234 gün boyunca veri toplandı ve teknik incelemelerin ardından sondaj kararı alındı. Çağrı Bey, 15 Şubat 2026'da Mersin Taşucu Limanı'ndan Somali'ye doğru seyrine başladı. Gemi, planlanan 53 günlük seyir süresi sonunda Somali'ye ulaştı. Çağrı Bey, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.



PARADİGMA DEĞİŞTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali'de düzenlenen törendeki konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı. Türkiye'nin 2016'da petrol ve doğalgaz aramacılığında önemli bir paradigma değişikliğine gittiğini hatırlatan Bayraktar, "Sismik arama ve sondaj faaliyetlerini kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi ekipmanlarımızla yapmaya karar verdik" dedi. Türkiye'nin milli imkânlarla sahip olduğu Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamit Han, Yıldırım, Çağrı Bey gemileriyle dünyanın en büyük 4'üncü derin deniz arama filosuna sahip ülke haline geldiğini hatırlatan Bayraktar, "Aradan geçen 10 yılda geliştirdiğimiz bu kabiliyet ve tecrübeli insan kaynağımızla, Karadeniz'de doğalgaz bulduk. Ülkemizdeki 4 milyon evin doğalgazını burada üretiyoruz. Türkiye Petrollerindeki jeologlarımız, petrol/doğalgaz mühendislerimiz ve jeofizikçilerimiz ile bugün Afrika'dayız" diye konuştu.

7 AYLIK SÜREÇ

Ekim 2024'te Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Mogadişu Limanı'nda karşıladıklarını, geminin Somali açıklarında 7 ay süren sismik çalışma yürüttüğünü, 3 farklı blokta toplamda 4 bin 464 kilometrekarelik 3 boyutlu sismik veri topladığını söyleyen Bakan Bayraktar, "Sismik çalışmaların değerlendirilmesi ve yorumlanması sonucunda, bölgede umut vadeden bir jeolojik yapı gözlemlendi" dedi. Bayraktar, törene katılanları Somalice şöyle selamladı: "Aselamu Aleykum vala layal Dammantin si huşmad iyo şaraf leh ayan idin salamaya. Ad ayan ugu farah sanahay inan manta halkan idin la jogo, maga lada Mogadişu. (Selamun Aleyküm Değerli Kardeşlerim. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Mogadişu'da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.) "

DOSTLUK DAİM OLSUN

Bayraktar, "Sahip tinimada Somali iyo Türkiye Ha Nolato! (Allah yar ve yardımcımız olsun, bizleri muvaffak eylesin ve Türkiye Somali dostluğu daim olsun.)" diyerek sözlerini tamamladı.



YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ

ATILAN tarihi adımla Türk petrol/ doğalgaz aramacılığında yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu: "Çağrı Bey, Türkiye'nin yurtdışındaki ilk derin deniz sondajını Somali'de gerçekleştirecek. Gemimizi 15 Şubat'ta Mersin Taşucu Limanı'ndan uğurladık. Çağrı Bey, 114 metrelik kule yüksekliği sebebiyle önce Akdeniz'i bir ucundan bir ucuna geçti. Sonra da Afrika kıtasını baştan sona dolaştı. Ve 53 günlük seyrüseferin ardından Mogadişu açıklarına demirledi. Filomuzu zorlu bir görev bekliyor. Özellikle Muson mevsiminde deniz hareketliliği ve yağışlarla mücadele etmek zorunda kalacaklar. İklim ve hava şartlarının uygun seyretmesi durumunda sondaj operasyonumuz 6 ila 9 ay arasında sürecek. Türk enerji tarihinde ve petrol aramacılığında yeni bir sayfa açılmıştır."