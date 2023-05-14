SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor! YSK’dan açıklama geldi! 14 Mayıs seçim sonuçları için oylar sayılıyor! İşte adayların oy oranları

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Belki de günün en merak edilen sorularından biri bu. Türkiye'de oylar sayılırken bir süre seçim yasağı bulunuyor. Bu süre Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirleniyor. YSK yaptığı açıklamada, seçim yasaklarının 21.00'de kaldırılacağını duyurmuştu. Ancak bu yasağın kaldırılması daha erkene de çekilebilir. Daha önceki birçok seçimde yasaklar belirlenenden birkaç saat öne çekilmişti.