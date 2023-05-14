Giriş Tarihi: 14.05.2023 17:30
Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
17:40
SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor! YSK'dan açıklama geldi! 14 Mayıs seçim sonuçları için oylar sayılıyor! İşte adayların oy oranları
Son dakika: SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri gerçekleşti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için sayımlar başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13.Cumhurbaşkanı olacak. Adaylardan biri seçim sonucu sonrası yüzde 50'yi aşamaz ise seçim 28 Mayıs'ta en çok oy alan iki adayın katılımı ile yeniden gerçekleşecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. Öte yandan YSK'dan da seçim sonuçları beklenirken ilk açıklama geldi. Seçim sonuçları, anlık veriler, oy oranları, milletvekili dağılımı gibi tüm veriler sabah.com.tr seçim ekranında ve haberimizde... İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...