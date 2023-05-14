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Haberler Fotohaber SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor! YSK'dan açıklama geldi! 14 Mayıs seçim sonuçları için oylar sayılıyor! İşte adayların oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 17:30 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 17:40

SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor! YSK'dan açıklama geldi! 14 Mayıs seçim sonuçları için oylar sayılıyor! İşte adayların oy oranları

Son dakika: SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri gerçekleşti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için sayımlar başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13.Cumhurbaşkanı olacak. Adaylardan biri seçim sonucu sonrası yüzde 50'yi aşamaz ise seçim 28 Mayıs'ta en çok oy alan iki adayın katılımı ile yeniden gerçekleşecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. Öte yandan YSK'dan da seçim sonuçları beklenirken ilk açıklama geldi. Seçim sonuçları, anlık veriler, oy oranları, milletvekili dağılımı gibi tüm veriler sabah.com.tr seçim ekranında ve haberimizde... İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...

SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor! YSK’dan açıklama geldi! 14 Mayıs seçim sonuçları için oylar sayılıyor! İşte adayların oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI için geri sayım başladı. Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. 14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları için pusula sayımı başladı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Yine 14 Mayıs Genel Seçimleri için 26 parti kozlarını paylaştı. 13 parti ittifak çatısı altında seçime girerken, 13 parti seçime tek katıldı. Seçim sonuçları ile 13.Cumhurbaşkanı ve 28.dönem milletvekilleri belli olacak. Seçim sonucu, oy oranları, anlık tablolar, il, ilçe oy oranları, milletvekili sayıları gibi veriler sabah.com.tr seçim ekranında olacak. Öte yandan YSK'dan da sandıkların kapanması sonrası ilk açıklama geldi. İşte 14 Mayıs seçim sonuçları, canlı oy oranları ve milletvekili dağılımı...

SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor! YSK’dan açıklama geldi! 14 Mayıs seçim sonuçları için oylar sayılıyor! İşte adayların oy oranları

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! SANDIKLAR KAPANDI

Türkiye seçimini yaptı. 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi. Türkiye tarihinin en kritik seçimi olarak adlandırılan seçimin sonucu merakla bekleniyor. Sandıkların kapanması ile oy sayım işlemi başladı. "Seçim sonuçları 2023" araması da sandıkların kapanması ile hız kazandı. Milyonların merak ettiği oy oranları, 14 Mayıs seçim sonuçları, seçimi kim kazandı, genel seçim sonuçları gibi aramaların yanıtları sabah.com.tr seçim ekranında olacak. Seçim sonuçları için anlık verileri seçim ekranımızdan ve haberimizden takip edebilirsiniz.

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SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor! YSK’dan açıklama geldi! 14 Mayıs seçim sonuçları için oylar sayılıyor! İşte adayların oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANMADAN ÖNCE YSK'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları için oy sayımı sürerken ilk açıklamayı yaptı. YSK'dan yapılan açıklamada, "Oy kullanma işlemi sorunsuz tamamlandı." denildi.

SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor! YSK’dan açıklama geldi! 14 Mayıs seçim sonuçları için oylar sayılıyor! İşte adayların oy oranları

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "SANDIK" UYARISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi için 'sandık' uyarısı yaptı. Sayım işlemi başlar başlamaz bir paylaşım yapan Erdoğan, "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti" dedi.

SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor! YSK’dan açıklama geldi! 14 Mayıs seçim sonuçları için oylar sayılıyor! İşte adayların oy oranları

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Belki de günün en merak edilen sorularından biri bu. Türkiye'de oylar sayılırken bir süre seçim yasağı bulunuyor. Bu süre Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirleniyor. YSK yaptığı açıklamada, seçim yasaklarının 21.00'de kaldırılacağını duyurmuştu. Ancak bu yasağın kaldırılması daha erkene de çekilebilir. Daha önceki birçok seçimde yasaklar belirlenenden birkaç saat öne çekilmişti.

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