Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
14:00
İsrail Rum lobisi kudurdu: Türkiye aleyhinde harekete geçtiler! Meclis’e yasa tasarısı sundular
ABD'de gündem Türkiye olmaya devam ediyor. Birkaç gün önce gerçekleşen Türkiye konulu Temsilciler Meclisi oturumundan sonra bu kez de Kongre'ye Ankara aleyhine yasa tasarısı sunuldu. Yasa tasarısını sunan Türkiye karşıtı İsrail Helen İttifakı küstah ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve ülkenin artık Batı düşmanı olduğunu iddia etti.