İsrail Rum lobisi kudurdu: Türkiye aleyhinde harekete geçtiler! Meclis’e yasa tasarısı sundular

"MESAJ" VERDİKLERİNİ İDDİA ETTİLER

Tasarının amacının Türkiye'ye, Washington'dan uzaklaşıp ABD'nin düşmanlarına yöneldiği için bir mesaj vermek olduğu belirtildi.

Tasarının baş destekçileri olan Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Brad Schneider ve Cumhuriyetçi Gus Bilirakis'in açıklamasına göre, tasarı "Ankara'ya bir mesaj göndermek" için oluşturuldu.