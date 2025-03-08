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Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:10 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 14:00

İsrail Rum lobisi kudurdu: Türkiye aleyhinde harekete geçtiler! Meclis’e yasa tasarısı sundular

ABD'de gündem Türkiye olmaya devam ediyor. Birkaç gün önce gerçekleşen Türkiye konulu Temsilciler Meclisi oturumundan sonra bu kez de Kongre'ye Ankara aleyhine yasa tasarısı sunuldu. Yasa tasarısını sunan Türkiye karşıtı İsrail Helen İttifakı küstah ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve ülkenin artık Batı düşmanı olduğunu iddia etti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İsrail Rum lobisi kudurdu: Türkiye aleyhinde harekete geçtiler! Meclis’e yasa tasarısı sundular

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde iki partili bir grup bu hafta, Türkiye'nin, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir Avrupa ülkesi yerine Orta Doğu ülkesi olarak yeniden tanımlanmasını öngören bir yasa tasarısı sundu.

İsrail Rum lobisi kudurdu: Türkiye aleyhinde harekete geçtiler! Meclis’e yasa tasarısı sundular

YASA İSRAİL HELEN İTTİFAKININ GİRİŞİMLERİYLE SUNULDU

Türkiye karşıtı yasa tasarısı, Kongre'ye bağlı Helen İsrail İttifakı'nın öncülüğünde meclise sunuldu.

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İsrail Rum lobisi kudurdu: Türkiye aleyhinde harekete geçtiler! Meclis’e yasa tasarısı sundular

"MESAJ" VERDİKLERİNİ İDDİA ETTİLER

Tasarının amacının Türkiye'ye, Washington'dan uzaklaşıp ABD'nin düşmanlarına yöneldiği için bir mesaj vermek olduğu belirtildi.

Tasarının baş destekçileri olan Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Brad Schneider ve Cumhuriyetçi Gus Bilirakis'in açıklamasına göre, tasarı "Ankara'ya bir mesaj göndermek" için oluşturuldu.

İsrail Rum lobisi kudurdu: Türkiye aleyhinde harekete geçtiler! Meclis’e yasa tasarısı sundular

ABD KONGRESİ'NDE TÜRKİYE HEDEF ALINDI

Açıklamada, "ABD, Türkiye'nin Orta Doğu'ya yöneldiğini kabul ediyor ve Türkiye'nin artık Batı ile ilişkilerine öncelik vermediğini görüyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Rum lobisi kudurdu: Türkiye aleyhinde harekete geçtiler! Meclis’e yasa tasarısı sundular

TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKASINDAN RAHATSIZ OLDULAR

Türkiye'yi hedef alan meclis üyeleri, Türkiye'nin bağımsız ve denge siyaseti güden dış politika stratejisine skandal ifadelerle saldırdı.

Meclis üyelerinin açıklamasında, bu statü değişikliğinin, Türkiye'nin Rusya, Çin ve İran ile artan bağları, Hamas'a verdiği destek ve Yunanistan ile Kıbrıs'a yönelik 'düşmanca askeri eylemleriyle' tutarlı olduğu iddia edildi.