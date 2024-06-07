Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
09:40
1 milyar dolarlık vurgunda yeni detaylar: Aralarında FIFA kokartlı ünlü hakem de var! Başka ülkeye bile ihraç etmişler
Yabancı bir saadet zincirinden uyarlanarak 'Smart Trade Coin' sistemiyle 4 yılda 40 bin kişiden toplam 1 milyar dolar vurgun yapan organize suç örgütüyle ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı. Örgütün, 2021 yılında uluslararası saadet zinciri faaliyetlerine son vermesinin ardından projeyi adete ihraç ederek yabancı bir ülkeye sattıkları ve orada 30 bin üye sayısına ulaştığı öğrenildi. İşte şoke eden detaylar...