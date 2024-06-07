1 milyar dolarlık vurgunda yeni detaylar: Aralarında FIFA kokartlı ünlü hakem de var! Başka ülkeye bile ihraç etmişler

Örgüt lideri Çiğdem Karaca ile FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek'in aralarında bulunduğu ana kadro 'Sterakk' adlı yeni bir projeyle yaklaşık 6 bin üyeye ulaştıkları belirlendi. Örgüt lideri Karaca'nın lüks yaşamı gözler önüne serilirken elde edilen haksız kazançla Kuşadası'ndan villalar alındığı ortaya çıktı. O villadan bir tanesinin görüntüsüne SABAH ulaştı.