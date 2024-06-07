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Haberler Galeri 1 milyar dolarlık vurgunda yeni detaylar: Aralarında FIFA kokartlı ünlü hakem de var! Başka ülkeye bile ihraç etmişler
Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 09:40

1 milyar dolarlık vurgunda yeni detaylar: Aralarında FIFA kokartlı ünlü hakem de var! Başka ülkeye bile ihraç etmişler

Yabancı bir saadet zincirinden uyarlanarak 'Smart Trade Coin' sistemiyle 4 yılda 40 bin kişiden toplam 1 milyar dolar vurgun yapan organize suç örgütüyle ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı. Örgütün, 2021 yılında uluslararası saadet zinciri faaliyetlerine son vermesinin ardından projeyi adete ihraç ederek yabancı bir ülkeye sattıkları ve orada 30 bin üye sayısına ulaştığı öğrenildi. İşte şoke eden detaylar...

ÖMER ÇETİN
1 milyar dolarlık vurgunda yeni detaylar: Aralarında FIFA kokartlı ünlü hakem de var! Başka ülkeye bile ihraç etmişler

Örgüt lideri Çiğdem Karaca ile FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek'in aralarında bulunduğu ana kadro 'Sterakk' adlı yeni bir projeyle yaklaşık 6 bin üyeye ulaştıkları belirlendi. Örgüt lideri Karaca'nın lüks yaşamı gözler önüne serilirken elde edilen haksız kazançla Kuşadası'ndan villalar alındığı ortaya çıktı. O villadan bir tanesinin görüntüsüne SABAH ulaştı.

1 milyar dolarlık vurgunda yeni detaylar: Aralarında FIFA kokartlı ünlü hakem de var! Başka ülkeye bile ihraç etmişler

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara merkezli 21 ilde, 'Smart Trade Coin' adlı sahte kripto varlık alım/satım platformu üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

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1 milyar dolarlık vurgunda yeni detaylar: Aralarında FIFA kokartlı ünlü hakem de var! Başka ülkeye bile ihraç etmişler

Yüksek kazanç vaadiyle uluslararası saadet zinciri oluşturduğu tespit edilen şebekenin bu yöntemle 1 milyar dolarlık vurgun gerçekleştirdiği belirlenirken, örgüt lideri Çiğdem Karaca ile FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek'in de aralarında bulunduğu 47 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 milyar dolarlık vurgunda yeni detaylar: Aralarında FIFA kokartlı ünlü hakem de var! Başka ülkeye bile ihraç etmişler

DEVLET KURUMLARI HAREKETE GEÇTİ

Vatandaşları soyup soğana çevirmek amacıyla kurulan 'Smart Trade Coin' uluslararası saadet zincirinin detaylarına SABAH ulaştı.

1 milyar dolarlık vurgunda yeni detaylar: Aralarında FIFA kokartlı ünlü hakem de var! Başka ülkeye bile ihraç etmişler

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Ticaret Bakanlığı, MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı, 'Smart Trade Coin' üzerinden vurgun gerçekleştiren organize suç örgütünü mercek altına aldı.

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