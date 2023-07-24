10 soruda Lozan Antlaşması! ’Atatürk Musul’dan hiç vazgeçmedi’

Lozan Antlaşması 100. yılında yani bugün hükmünü tamamen yitirecek mi? Bu antlaşmanın gizli maddeleri var mı? Lozan bir zafer mi, yoksa hezimet mi? Yaklaşık 100 yıldır bu konuyu tartışıyoruz. Lozan konusunda yapılan birçok eleştiri elbette gerçeklikten uzak. Ancak bilinen bir gerçek var ki Musul ve Ege Adaları konusu bu ülkeyi seven birçok insanın hala canını yakıyor. Peki o dönemin koşullarında yapılabilecek en iyi antlaşma bu muydu?