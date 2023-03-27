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Haberler Galeri 100 bin imza süreci ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanan imza sayısında son durum
Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 10:52

100 bin imza süreci ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanan imza sayısında son durum

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmenler Cumhurbaşkanı adayları için karar verdi. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler öncesinde 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaşıldı. 100 bin imza toplama süreci 22 Mart Çarşamba günü başlamıştı. Peki 100 bin imza süreci ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanan imza sayısında son durum

100 bin imza süreci ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanan imza sayısında son durum

100 bin imza süreci devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda 5'inci günün sonunda toplanan imza sayılarını açıkladı. Adaylar, 100 bin imzaya ulaşmaya çalışıyor. Şu ana kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı 100 bin imzaya ulaşan Sinan Oğan oldu. Peki 100 bin imza süreci bitti mi, ne zaman bitecek, hangi tarihte? İşte Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanan imza sayısında son durum

100 bin imza süreci ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanan imza sayısında son durum

100 BİN İMZA SÜRECİ NE ZAMAN BİTECEK?

YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı. Bugün akşam saatlerinde 100 bin imzaya ulaşan Sinan Oğan; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

YSK'dan alınan bilgiye göre adayların 5'inci günün sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvim ile, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sürecinin ayrıntıları belli oldu. 22 Mart'ta başlayan 100 bin imza maratonu, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Muharrem İnce: 111 bin 305

Sinan Oğan: 107 bin 637

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 208 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)

Doğu Perinçek: 24 bin 563

Yakup Türkal: 2 bin 838

Erkan Trükten: 2 bin 33

Tevfik Ahmet Özal: 1361

İrfan Uzun: 1073

Halil Murat Ünver: 458

Hilmi Özden: 422

Davut Turan: 118

YSK seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanlığı adayları için 22 Mart'ta başlayan 100 bin imza maratonu, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar devam edecek.

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100 bin imza süreci ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanan imza sayısında son durum

YSK, 100 bin imza maratonunda 5'inci günde ulaşılan imza sayısını paylaştı

YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda 5'inci günün sonunda toplanan imza sayılarını açıkladı.

ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, milletvekili kesin aday listeleri ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

100 bin imza süreci ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanan imza sayısında son durum
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100 bin imza süreci ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanan imza sayısında son durum
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