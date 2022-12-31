Giriş Tarihi: 31.12.2022 08:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
08:28
11 yıl sonra Suriye ile yapılan görüşmelerin perde arkası! Şam'a 3 mesaj
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da gerçekleşen Türkiye, Rusya, Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanları zirvesinin arka planını anlattı. Akar önceki gün bir grup gazeteciyle bir araya geldiği toplantıda Suriye meselesi, Yunanistan, Irak veABD'den F-16 tedariki başta olmak üzere güncel güvenlik konularına ilişkin şu değerlendirmeleri paylaştı: