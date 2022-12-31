11 yıl sonra Suriye ile yapılan görüşmelerin perde arkası! Şam’a 3 mesaj

GÖRÜŞMELER İÇİN NEDEN BEKLENDİ: Geç olması çok doğal. Bunlar 'Hadi' deyince bir anda olacak şeyler değil. Bir sürü faktör, aktör var. Bunların makul mantıklı bir çizgide buluşmasıyla görüşme gerçekleşti. 11 yıl sonra ilk karşılaşma. Bu toplantıda her şeyin bir anda çözülmesi beklenemez. Taraflar görüşlerini söylediler. 'Biz, terör koridorunu engelleyerek bir anlamda sizin toprak bütünlüğünüze katkı sağladık' dedik.



EVE DÖNÜŞ PLANI: Suriyelilerin evlerine dönmeleri konusunda en önemli konu güven.

Güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşleri esas. Gelinen noktada, 'konuşalım, yol ve yöntemler bulalım' konusunda mutabık kalındı.

OLASI KARA HAREKATI: Operasyon planımızla ilgili Cumhurbaşkanımız da biz de kendimizi bağlayıcı bir ifade kullanmıyoruz.

'Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak, güvenliğimizi ve savunmamızı sağlamak için ne gerekirse yaptık, yaparız' diyoruz.