Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:04
Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
08:04
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Erdoğan'ın en rahat seçimi olacak
Mehmet Barlas bugünkü köşes yazısında "Hiçbir seçimde Erdoğan'ı bu kadar rahat görmedim" ifadelerini kullandı ve nedenlerini detaylı şekilde okurlarıyla paylaştı. HDP eklentili, PKK'nın açık destek verdiği 7'li masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy açılımı yapacağım derken adeta eldeki CHP'lilerden de olduğuna işaret eden Barlas CHP listelerindeki isyanı tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.