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Haberler Galeri 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Erdoğan'ın en rahat seçimi olacak
Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 08:04

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Erdoğan'ın en rahat seçimi olacak

Mehmet Barlas bugünkü köşes yazısında "Hiçbir seçimde Erdoğan'ı bu kadar rahat görmedim" ifadelerini kullandı ve nedenlerini detaylı şekilde okurlarıyla paylaştı. HDP eklentili, PKK'nın açık destek verdiği 7'li masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy açılımı yapacağım derken adeta eldeki CHP'lilerden de olduğuna işaret eden Barlas CHP listelerindeki isyanı tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

MEHMET BARLAS
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Erdoğan’ın en rahat seçimi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü törende tarihi bir adıma imza attı. Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girdi. Bu hamle Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ve Mavi Vatan hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir rol oynayacak.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Erdoğan’ın en rahat seçimi olacak

Ege ve Akdeniz artık ondan sorulacak. NATO'nun güçlü ortağı Türkiye için büyük bir prestij. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu gurur gününe imza atarken rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun nelerle meşgul olduğunu merak ediyor musunuz?

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14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Erdoğan’ın en rahat seçimi olacak

CHP tabanı pazar gününden beri isyanda. "Sana söz yine baharlar gelecek" sloganıyla 14 Mayıs seçimlerine hazırlanan CHP'de, değişimi ve yenileşmeyi sembolize eden, parlak bir aday listesi bekleniyordu.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Erdoğan’ın en rahat seçimi olacak

Ama CHP'nin listelerine "AK Parti'den dışlanan, siyasi ömrünü tamamlamış isimler" damgasını vurdu. Atatürkçü ve ulusalcı isimlerin hiçbiri CHP listelerinde kendisine yer bulamadı.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Erdoğan’ın en rahat seçimi olacak

FETÖ VE PKK SEMPATİZANLARI LİSTE BAŞI

CHP listelerinde tartışılan isimlerin başında eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin geliyor. CHP'nin Ankara adayı Sadullah Ergin'in ismi, yargıdaki FETÖ yapılanması ve FETÖ'nün birçok kumpas davasıyla hatırlanıyor. Sadullah Ergin'in aday gösterilmesini hakaret olarak kabul eden CHP tabanı, bu ismi kabullenecek gibi görünmüyor

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