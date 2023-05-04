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Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 11:04

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kaldı! İşte seçimlere dair tüm merak edilenler

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Peki seçimlerde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Nüfus cüzdanı bulunmayan seçmen oy kullanabilecek mi? Yanlış oy kullandığını söyleyen seçmene yeni pusula verilir mi? İşte 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair tüm merak edilenler...

AA
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kaldı! İşte seçimlere dair tüm merak edilenler

Türkiye, 10 gün sonra, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçecek.

Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kaldı! İşte seçimlere dair tüm merak edilenler

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda, 191 bin 884 sandık kurulacak. Yurt içi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak.

Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.

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14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kaldı! İşte seçimlere dair tüm merak edilenler

Seçimler, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yürütülecek.

Depremlerden etkilenen illerden taşınan seçmenler, adres kayıtlarını aldırdıkları yerlerde oylarını kullanacak, oylar o seçim çevresi için sayılacak.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kaldı! İşte seçimlere dair tüm merak edilenler

Deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmen diğer illere kayıtlarını aldırdı. Depremden etkilenen illerde seçimin sağlıklı yapılabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı, buradaki seçmenlerin güvenli şekilde oy kullanması için konteyner alanlar oluşturuldu.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kaldı! İşte seçimlere dair tüm merak edilenler

İşte seçimlere dair merak edilen sorular ve yanıtları

1 - Türkiye genelinde oy verme saatleri nedir?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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