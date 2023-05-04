Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:00
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
11:04
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kaldı! İşte seçimlere dair tüm merak edilenler
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Peki seçimlerde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Nüfus cüzdanı bulunmayan seçmen oy kullanabilecek mi? Yanlış oy kullandığını söyleyen seçmene yeni pusula verilir mi? İşte 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair tüm merak edilenler...