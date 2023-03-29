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Haberler Galeri 14 Mayıs öncesi provokasyona başladı! İşte eli kanlı örgüt elebaşına özgürlük isteyen Ahmet Türk'ün şeceresi
Giriş Tarihi: 29.03.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 10:19

14 Mayıs öncesi provokasyona başladı! İşte eli kanlı örgüt elebaşına özgürlük isteyen Ahmet Türk'ün şeceresi

HDP'liler 14 Mayıs seçimleri öncesi Kürt halkına karşı provokasyona başladı. HDP'li Ahmet Türk, eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sözlerini ağzına almaya yeltenirken, iktidara destek veren Kürtleri 'düşmanlık' ve 'ahlaksızlık' ile suçlayarak tehdit etti. SABAH, Ahmet Türk'ün kirli şeceresini çıkardı.

ÖMER ÇETİN
14 Mayıs öncesi provokasyona başladı! İşte eli kanlı örgüt elebaşına özgürlük isteyen Ahmet Türk’ün şeceresi

Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında konuşan HDP'li Ahmet Türk skandal ifadeler kullanarak 14 Mayıs seçimlerine ilişkin provokatif mesajlar verdi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük vaadinde bulunan Ahmet Türk "Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemi" derken iktidara destek veren Kürtleri 'düşmanlık' ve 'ahlaksızlık' ile suçladı.

14 Mayıs öncesi provokasyona başladı! İşte eli kanlı örgüt elebaşına özgürlük isteyen Ahmet Türk’ün şeceresi

"Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy vermek gibi bir hakkı yok" diyerek Kürt halkını da tehdit eden HDP'li Ahmet Türk'ün terörist elebaşı Öcalan'a özgürlük istediği konuşmasını CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da protokolden izledi. Ahmet Türk'ün ardından PKK/KCK terör örgütü yöneticileri sahneye yeniden sözde "özyönetim" oyununu koydu.

HDP'li Ahmet Türk'ten haddini aşan sözler: "Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir" | Video

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14 Mayıs öncesi provokasyona başladı! İşte eli kanlı örgüt elebaşına özgürlük isteyen Ahmet Türk’ün şeceresi

HDP'Lİ AHMET TÜRK'LÜ MARDİN
14 Mayıs seçimleri öncesinde provokasyon amaçlı sahneye çıkan Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdeki örgütsel faaliyetleri yeniden akıllara geldi. Seçim öncesi kürt halkını tehdit eden HDP'li Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kürt halkına hizmet yerine kültürlerini de yok etmek için çaba sarf ettiği ortaya çıktı. SABAH, Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken nasıl belediyeyi örgütün hizmetine kullandığıyla ilgili adli ve idari soruşturmalara yansıyan tespitlere ulaştı. İşte o tespitler ;

14 Mayıs öncesi provokasyona başladı! İşte eli kanlı örgüt elebaşına özgürlük isteyen Ahmet Türk’ün şeceresi

TERÖRİSTLER BELEDİYE ARACIYLA KAÇTI
*Mardin'in Artuklu ilçesinde, Cevizli Jandarma Karakoluna düzenlenen ve iki askerin şehit olduğu, bir vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 16'sı sivil 40 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan 8 ton bomba yüklü kamyonun Mardin'in Mazıdağı Belediyesi'ne ait olduğu ortaya çıktı. Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin ise Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimi'ne ait bir araçla olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

14 Mayıs öncesi provokasyona başladı! İşte eli kanlı örgüt elebaşına özgürlük isteyen Ahmet Türk’ün şeceresi

*Hoşgeldin Bebek, Taziye Ziyaretleri, Asker Ziyaretleri, Beyaz Tebrik, Yalnız Değilsiniz, Engelli Ziyaretleri, Topu Olmayan Okul Kalmasın Projesi, Okumak Sizden Kalem Defter Büyükşehirden, Çölyak Hastalarına Gıda Kolisi Yardımı, Minik Eller Üşümesin Projesi, Sosyal Riski İnceleme Raporları, Gıda Yardımı, Kandil Günlerinde Çörek Dağıtımı, dini bayramlarda ve öncesinde aile ziyaretleri ve yardım çalışmaları sonlandırıldı.

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