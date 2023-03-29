Giriş Tarihi: 29.03.2023 08:28
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
10:19
14 Mayıs öncesi provokasyona başladı! İşte eli kanlı örgüt elebaşına özgürlük isteyen Ahmet Türk'ün şeceresi
HDP'liler 14 Mayıs seçimleri öncesi Kürt halkına karşı provokasyona başladı. HDP'li Ahmet Türk, eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sözlerini ağzına almaya yeltenirken, iktidara destek veren Kürtleri 'düşmanlık' ve 'ahlaksızlık' ile suçlayarak tehdit etti. SABAH, Ahmet Türk'ün kirli şeceresini çıkardı.