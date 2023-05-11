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Haberler Galeri 14 Mayıs seçimlerinde oy sandığına giderken sorulacak soru ve cevabı
Giriş Tarihi: 11.05.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 07:18

14 Mayıs seçimlerinde oy sandığına giderken sorulacak soru ve cevabı

Haşmet Babaoğlu bugünkü köşe yazısında kısa ve net ifadelerle duymak, görmek istemeyen ve "Ona sonra bakarız" diyen kitleye seçim günü oy sandığına giderken sorulacak tek soruyu kaleme aldı. "Aması, maması yok" diyen Babaoğlu "Durup sorun: Kandil'in ve Pensilvanya'nın Cumhurbaşkanı adayı kim?" diyerek cevabın açık olduğunu aktardı. İşte PKK ve FETÖ'den açık destek aldığı ve elebaşlarının her gün yeni açıklamalarla oy istediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin çıktığı kritik sorular ve cevapları

HAŞMET BABAOĞLU
14 Mayıs seçimlerinde oy sandığına giderken sorulacak soru ve cevabı

Bu kadar açık, ötesi yok!

Öylesi böylesi...
Şu problem, bu sıkıntı...
Ama mama...
Hepsi tamam!

14 Mayıs seçimlerinde oy sandığına giderken sorulacak soru ve cevabı

Ancak durup bir sorun...
Kandil'in cumhurbaşkanı adayı kim?
Pensilvanya'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
Bir daha sorun...
Bir daha...

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14 Mayıs seçimlerinde oy sandığına giderken sorulacak soru ve cevabı

Cevap ne kadar açık, değil mi?
Bu kadar açık bir cevabı göremeyecek kadar karanlıkta kalmış olabilir misiniz?

14 Mayıs seçimlerinde oy sandığına giderken sorulacak soru ve cevabı

Olmayın!
Saflar ne kadar belirgin değil mi?

14 Mayıs seçimlerinde oy sandığına giderken sorulacak soru ve cevabı

Net, açık!
Etrafınıza da böyle anlatın...

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