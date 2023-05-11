Giriş Tarihi: 11.05.2023 07:18
Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
07:18
14 Mayıs seçimlerinde oy sandığına giderken sorulacak soru ve cevabı
Haşmet Babaoğlu bugünkü köşe yazısında kısa ve net ifadelerle duymak, görmek istemeyen ve "Ona sonra bakarız" diyen kitleye seçim günü oy sandığına giderken sorulacak tek soruyu kaleme aldı. "Aması, maması yok" diyen Babaoğlu "Durup sorun: Kandil'in ve Pensilvanya'nın Cumhurbaşkanı adayı kim?" diyerek cevabın açık olduğunu aktardı. İşte PKK ve FETÖ'den açık destek aldığı ve elebaşlarının her gün yeni açıklamalarla oy istediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin çıktığı kritik sorular ve cevapları