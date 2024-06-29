15 Temmuz gazisi Mustafa Çağır: “İki kaşımın arasındaki şarapnel benim şeref nişanem”

İçeriden silah sesleri geliyordu. İçeride çatışma vardı. Biz orada hainlerin üzerine yürürken inanın hiçbir korku yoktu. Sanki o an başka bir insan olmuştum. Çünkü vatanı hainlere bırakamazdı. Gerekirse kendimizden geçer ama vatanımızdan vazgeçmezdik" dedi.