Giriş Tarihi: 29.06.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
06:38
15 Temmuz gazisi Mustafa Çağır: “İki kaşımın arasındaki şarapnel benim şeref nişanem”
15 Temmuz'da bir yakının düğününe katılmak için Çorum'dan Ankara'ya giden öğretmen Mustafa Çağır (54), darbe olduğunu öğrenince düğünü bırakıp Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. FETÖ'cü hainlerin kobra helikopteri ile taradığı grubun içerisinde bulunan Mustafa öğretmen, sağ omzundan ve alnından şarapnel parçalarıyla yaralandı. Mustafa Çağır'ın iki kaşının arasındaki şarapnel parçası riskli olduğu için çıkarılamadı.