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Haberler Galeri 15 Temmuz gazisi Mustafa Çağır: “İki kaşımın arasındaki şarapnel benim şeref nişanem”
Giriş Tarihi: 29.06.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 06:38

15 Temmuz gazisi Mustafa Çağır: “İki kaşımın arasındaki şarapnel benim şeref nişanem”

15 Temmuz'da bir yakının düğününe katılmak için Çorum'dan Ankara'ya giden öğretmen Mustafa Çağır (54), darbe olduğunu öğrenince düğünü bırakıp Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. FETÖ'cü hainlerin kobra helikopteri ile taradığı grubun içerisinde bulunan Mustafa öğretmen, sağ omzundan ve alnından şarapnel parçalarıyla yaralandı. Mustafa Çağır'ın iki kaşının arasındaki şarapnel parçası riskli olduğu için çıkarılamadı.

Ali ALTUNTAŞ
15 Temmuz gazisi Mustafa Çağır: “İki kaşımın arasındaki şarapnel benim şeref nişanem”

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşan sınıf öğretmeni Mustafa Çağır, 15 Temmuz 2016 yılında bir yakının düğününe katılmak için Ankara'ya gitti.

15 Temmuz gazisi Mustafa Çağır: “İki kaşımın arasındaki şarapnel benim şeref nişanem”

Düğündeyken bir tanıdığının darbe olmuş sözüne önce inanmayan Mustafa öğretmen haberleri okuyunca düğünü terk edip Genel Kurmay Başkanlığı'nın önüne giderek FETÖ'cülerin üzerine yürüdü.

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15 Temmuz gazisi Mustafa Çağır: “İki kaşımın arasındaki şarapnel benim şeref nişanem”

"KENDİMİZDEN GEÇERİZ DARBEYE GEÇİT VERMEYİZ"

15 Temmuz gecesi düğün devam ederken hemen yola çıktığını belirten öğretmen Mustafa Çağır; "Araçla bir süre gittikten sonra trafik kilitlendi.

15 Temmuz gazisi Mustafa Çağır: “İki kaşımın arasındaki şarapnel benim şeref nişanem”

İnsanlar araçlarını yola park edip FETÖ'cülerin üzerine yürüdü. O sırada bir kişi, hainlerin genel karmaya başkanın kaçıracağını ve genelkurmayı işgal edeceklerini söyledi. Bunun üzerinde topluca oraya gittik.

15 Temmuz gazisi Mustafa Çağır: “İki kaşımın arasındaki şarapnel benim şeref nişanem”

İçeriden silah sesleri geliyordu. İçeride çatışma vardı. Biz orada hainlerin üzerine yürürken inanın hiçbir korku yoktu. Sanki o an başka bir insan olmuştum. Çünkü vatanı hainlere bırakamazdı. Gerekirse kendimizden geçer ama vatanımızdan vazgeçmezdik" dedi.

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