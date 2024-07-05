15 Temmuz gazisi Suzan Sertbaş SABAH'a konuştu: "FETÖ’ye karşı her zaman dirençli olacağız"

"ACIBADEM MUHTARINI VURUP ETRAFINI SARMIŞLARDI"

Cumhurbaşkanı'nın evinin bulunduğu noktaya yürüyerek gittiklerinden söz eden Suzan Hanım, oraya vardıklarında neyle karşılaştıklarını şöyle anlatıyor: "Biz gittiğimizde çok insan yoktu. Bir süre sonra akın akın halk gelmeye başladı. İnanılmaz bir kalabalık oluştu. Herkes bayrağını alıp gelmişti. O esnada amcamın kızı beni aradı. Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş'ın vurulduğunu söyledi. Biz hemen Kısıklı'dan Acıbadem'e yürüyerek vardık. 'Eşim sürekli ölmemiştir inşallah' deyip duruyordu. Acıbadem'de Telekom'un önüne vardığımızda eşimin amcasının oğlu Mete Sertbaş yaralıydı. Kimse ulaşamasın diye hainlerin etrafını sardığını öğrendik. Kan kaybından öldü Mete. Sürekli ateş açılıyordu, O sesler hâlâ kulağımda."

"OĞLUM HASTANEYE GELDİ, SONRA YİNE KÖPRÜYE GİTTİ"

Suzan Hanım, ateş altında kaldığında eşiyle birlikte bahçe tarafına geçip kurşunlardan kendilerini kurtarmak için siper almaya çalışırken vurulduğunu gözleri dola dola anlatıyor: "Bir bahçenin yüksek yerinden öbür tarafa siper almaya çalışırken ben de sol ayağımdan vuruldum. Düşerken kolumdan da yaralandım. O esnada bağırarak 'Vuruldum!' diyordum ama kimse beni duymuyordu.