Giriş Tarihi: 05.07.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
06:44
15 Temmuz gazisi Suzan Sertbaş SABAH'a konuştu: "FETÖ’ye karşı her zaman dirençli olacağız"
FETÖ'cü alçakların kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimini öğrenir öğrenmez Üsküdar Acıbadem'deki evinden eşiyle birlikte sokağa çıkan gazi Suzan Sertbaş o karanlık gecede ve sonraki süreçte yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile amca çocukları olan Suzan Hanım, eşinin kuzeni Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş'ı şehit eden FETÖ'cünün kendisini de vurduğunu FETÖ mahkemesi sürecinde öğrendiğini ifade etti. Vurulduktan sonra aylarca uyuyamayan, kâbuslar gören Suzan Hanım, psikolojik destek aldıktan sonra düzelebildiğini belirterek, "Hiç kimse Türkiye'yi yıkamayacak, bayrağımızı indiremeyecek. Bağımsızlığımıza gölge düşürmek isteyenlere karşı her zaman dirençli olacağız" dedi