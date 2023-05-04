15 Temmuz Şehidi Gülşah Güler'in annesi Emine Güler: "CHP yüreğimize hançer sapladı"

Tabiri caizse freni patlamış ve kontrolden çıkmış kamyon gibi sağa sola çarpıyor. Kılıçdaroğlu bir seçim daha kaybetmemek için HDP ile kol kola girip ittifak yapıyor. Kılıçdaroğlu'na kimlerin sufle verdiği açıkça ortada" dedi.