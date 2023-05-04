Giriş Tarihi: 04.05.2023 06:34
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
06:35
15 Temmuz Şehidi Gülşah Güler'in annesi Emine Güler: "CHP yüreğimize hançer sapladı"
15 Temmuz Şehidi Gülşah Güler'in Annesi Emine Güler, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için umudunu HDP'ye bağlayan 6'lı masaya ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 9 seçim kaybeden CHP'nin denize düşen yılana sarılır mantığıyla, yine HDP'ye sarıldığını belirten şehit annesi; "CHP şehit analarının yüreğine hançer sapladı. Kılıçdaroğlu bu kirli ittifakın hesabını nasıl verecek" dedi.