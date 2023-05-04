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Haberler Galeri 15 Temmuz Şehidi Gülşah Güler'in annesi Emine Güler: "CHP yüreğimize hançer sapladı"
Giriş Tarihi: 04.05.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 06:35

15 Temmuz Şehidi Gülşah Güler'in annesi Emine Güler: "CHP yüreğimize hançer sapladı"

15 Temmuz Şehidi Gülşah Güler'in Annesi Emine Güler, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için umudunu HDP'ye bağlayan 6'lı masaya ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 9 seçim kaybeden CHP'nin denize düşen yılana sarılır mantığıyla, yine HDP'ye sarıldığını belirten şehit annesi; "CHP şehit analarının yüreğine hançer sapladı. Kılıçdaroğlu bu kirli ittifakın hesabını nasıl verecek" dedi.

Ali ALTUNTAŞ
15 Temmuz Şehidi Gülşah Güler’in annesi Emine Güler: CHP yüreğimize hançer sapladı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü hainlerin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Hataylı Gülşah Güler'in Annesi Emine Güler, HDP ile ittifak yapan 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

15 Temmuz Şehidi Gülşah Güler’in annesi Emine Güler: CHP yüreğimize hançer sapladı

CHP ve avanelerinin giderek halktan ve milliyetçilikten uzaklaştığını belirten Şehit Annesi Emine Güler; "bunların ittifakı ihanet ittifakı" dedi.

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15 Temmuz Şehidi Gülşah Güler’in annesi Emine Güler: CHP yüreğimize hançer sapladı

CHP BİR SEÇİM DAHA KAYBETMEMEK İÇİN HDP'YE SARILDI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 kez seçim kaybetmenin verdiği psikolojiyle farklı arayışlar içerisine girdiğini belirten Şehit Annesi Emine Güler; "Kemal Kılıçdaroğlu yanlış üzerine yanlış yapıyor.

15 Temmuz Şehidi Gülşah Güler’in annesi Emine Güler: CHP yüreğimize hançer sapladı

Tabiri caizse freni patlamış ve kontrolden çıkmış kamyon gibi sağa sola çarpıyor. Kılıçdaroğlu bir seçim daha kaybetmemek için HDP ile kol kola girip ittifak yapıyor. Kılıçdaroğlu'na kimlerin sufle verdiği açıkça ortada" dedi.

15 Temmuz Şehidi Gülşah Güler’in annesi Emine Güler: CHP yüreğimize hançer sapladı

BUNLAR ŞEHİTLERDEN DE UTANMIYORLAR

Ben bir şehit annesi olarak Kılıçdaroğlu'na hakkımı helal etmediğini belirten Emine Güler; "Bunlar şehitlerden de utanmıyorlar.

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