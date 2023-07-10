Giriş Tarihi: 10.07.2023 07:56
Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
07:57
15 Temmuz şehidinin babası SABAH'a konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü
FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan polis Halit Gülser'in babası Ömer Gülser, 15 Temmuz gecesi oğlunun vatan uğruna kahramanca şehit olduğunu söyledi. Sur operasyonlarında yaralanan polis Gülser, bir yıl sonra FETÖ'cü hainlerin hava saldırında şehit düşmüştü.