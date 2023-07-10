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Haberler Galeri 15 Temmuz şehidinin babası SABAH'a konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü
Giriş Tarihi: 10.07.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 07:57

15 Temmuz şehidinin babası SABAH'a konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü

FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan polis Halit Gülser'in babası Ömer Gülser, 15 Temmuz gecesi oğlunun vatan uğruna kahramanca şehit olduğunu söyledi. Sur operasyonlarında yaralanan polis Gülser, bir yıl sonra FETÖ'cü hainlerin hava saldırında şehit düşmüştü.

Hüseyin KAÇAR
15 Temmuz şehidinin babası SABAH’a konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Diyarbakırlı Özel Harekât Polisi Halit Gülser, evinde izinli olduğu gün üniformasını giyip Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na doğru yola çıktı.

15 Temmuz şehidinin babası SABAH’a konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü

FETÖ'cü hainlere karşı mücadele etmek için görevi başına gelen kahraman polis Halit Gülser, daire başkanlığına yönelik F16 savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit oldu.

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15 Temmuz şehidinin babası SABAH’a konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde 2015 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hendek operasyonlarında da yaralandığı belirtilen şehit Gülser'in babası Ömer Gülser, 15 Temmuz'un 7'inci yılında SABAH'a konuştu.

15 Temmuz şehidinin babası SABAH’a konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü

Hain darbe gecesinde Ankara'da oğlunun evinde olduklarını belirten baba Ömer Gülser, "Eşimle birlikte oğlumun evindeydik. Darbe girişimi olduğu yönünde haber gelince gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı.

15 Temmuz şehidinin babası SABAH’a konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü

Bir-iki saat geçmeden daire başkanlığına yönelik yapılan saldırıda yanındaki arkadaşlarıyla şehit olduğu haberini aldık" dedi.

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