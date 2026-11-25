"EVLATLARINIZ DEMOKRASİ ÇALIŞSIN DİYE BEDEL ÖDEDİ"



İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da buluşmada şehit yakınlarıyla bir araya gelerek ailelerle sohbet etti. Şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan onur duyduğunu belirten Turan, 15 Temmuz Derneği'nin şehit yakınlarını yalnız bırakmamak ve darbe girişimini unutturmamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti. Darbeciler ile demokrasi ve milletin yanında duranlar arasında net bir tercih bulunduğunu belirten Turan, "Ya darbecinin yanındasınız ya da demokrasinin, milletin yanındasınız. Ama o darbeciler o hastalığı aldığı zaman kanser hücresi gibi ne zaman fırsat bulsalar bir yerden patlıyor, kendini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Şehitlerin milli iradenin ve demokrasinin korunması için canlarını feda ettiğini vurgulayan Turan,

"Evlatlarınız bu ülkede milli irade devam etsin diye, sistem, demokrasi çalışsın diye bedel ödedi. Tekrar tekrar darbe çığırtkanlığı yapmanın bu ülkeye hiçbir faydası yok. Hiçbir darbeden sonra ekonomimizin büyümediğini, siyasetin büyümediğini, ülkemizin büyümediğini yaşayarak gördük. O yüzden demokrasi içerisinde, milli iradenin hakimiyetinde yolumuza devam edeceğiz."dedi.

Türkiye'de toplumsal huzur ve kardeşliğin korunmasının önemine değinen Turan, "Ne olursa olsun umutsuz olmayacağız. Ne olursa olsun sorunlarımızı aşacağımıza, 86 milyonun kardeşliğiyle beraber aşacağımıza inanarak yola devam edeceğiz" diye konuştu.