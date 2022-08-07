15 Temmuz’un kilit ismi Henri Barkey’den itiraf: Osman Kavala görüşmesini doğruladı

FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey, darbeden hemen sonra Osman Kavala ile bir yemekte buluştuklarına yönelik iddianamede yer alan buluşma bilgilerini inkâr ediyordu. Barkey'den ilginç bir itiraf geldi. O gece yemek yediği gazetecinin ismini ise sır gibi saklayan Barkey, sosyal medya hesabından, "18 Temmuz 2016 akşamı Karaköy Lokantası'nda arkadaşım, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile başbaşa yemek yemek için gittim. Aynı akşam sivil toplum lideri Osman Kavala ile Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştık. Kendisi ile birkaç dakika sohbet ettikten sonra Aslı Aydıntaşbaş ile yemeğe oturdum" ifadelerini kullandı. Bu itiraf sonrası Henri Barkey ile Aslı Aydıntaşbaş adeta birbirlerine düştü.