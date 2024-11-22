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Haberler Galeri 16 ayda üst geçidi bile yapamadılar! İzmir'de tam bir beceriksizlik örneği yaşanıyor
Giriş Tarihi: 22.11.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 06:36

16 ayda üst geçidi bile yapamadılar! İzmir'de tam bir beceriksizlik örneği yaşanıyor

İzmir'de Cumhur İttifakına mensup belediye başkanları tarafından yönetilen Menemen ve Aliağa Belediyeleri, 3 ay gibi kısa bir sürede Çanakkale yolu üzerinde yüzlerce metre uzunluğunda battı çıktı yapıp hizmete sokarken İzmir Büyükşehir Belediyesi Karataş'ta inşatına başladığı yaya üst geçidinin yapım işini eline yüzüne bulaştırdı. Aradan 16 ay geçmesine rağmen yaya üst geçidi bir türlü tamamlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğmiz eylül ayında basın yayın organlarına geçtiği bültende yaya üst geçidinin kasım ayında hizmete gireceğini duyurmuştu. Aradan geçen 60 günlük süre de yaya üstgeçidinin yapımına yetmedi. Yapım işinin çok ağır ilerlemesi, her gün yoğun araç trafiğinde karşıdan karşıya geçmek zorunda kalan vatandaşları da isyan ettirdi. Vatandaşlar; "Artık bu çile bitsin" dedi.

ERTAN GÜRCANER
16 ayda üst geçidi bile yapamadılar! İzmir’de tam bir beceriksizlik örneği yaşanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ilçe sınırları içinde yer alan Karataş mevkiinde, kentin en önemli ulaşım akslarından birisi olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde 81 metre uzunluğunda, 3.6 metre genişliğindeki yaya üst geçidi yapmak için 2023 yılında harekete geçti. Yapım işini 78 milyon 762 bin 250 lira bedelle Rengi inşaat üstlendi.

16 ayda üst geçidi bile yapamadılar! İzmir’de tam bir beceriksizlik örneği yaşanıyor

YAPIMI YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Yapımı adeta yılan hikayesine dönen yaya üst geçidinin yer teslimi Temmuz 2023'te yapılsa da resmi temeli 31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından atıldı.

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16 ayda üst geçidi bile yapamadılar! İzmir’de tam bir beceriksizlik örneği yaşanıyor

HAZİRAN 2024'TE BİTECEKTİ AMA...
Törende konuşan dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaya üst geçidinin Haziran 2024'te devreye gireceğini söylese de deyim yerindeyse evdeki hesap çarşıya uymadı.

16 ayda üst geçidi bile yapamadılar! İzmir’de tam bir beceriksizlik örneği yaşanıyor

16 AY GEÇTİ BİR TÜRLÜ BİTMEDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz 2023'te yer teslimi yaptığı yürüyen merdivenli yaya üst geçidi ve 1300 metrekarelik çevre düzenlemesi öngören proje aradan 16 ay gibi bir süre geçmiş olmasına karşın bir türlü tamamlanamadı.

16 ayda üst geçidi bile yapamadılar! İzmir’de tam bir beceriksizlik örneği yaşanıyor

BUNUN ADI SKANDAL
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yazılı ve görsel basın yayın organlarına geçtiğimiz eylül ayında geçtiği bültende yaya üst geçidindeki çalışmaların hızlandığını belirtip 2024 yılı kasım ayında devreye alınacağını duyursa da aradan geçen 60 günlük süre de yaya üst geçidinin tamamlanması için yeterli olmadı.

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