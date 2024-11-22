Giriş Tarihi: 22.11.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024
06:36
16 ayda üst geçidi bile yapamadılar! İzmir'de tam bir beceriksizlik örneği yaşanıyor
İzmir'de Cumhur İttifakına mensup belediye başkanları tarafından yönetilen Menemen ve Aliağa Belediyeleri, 3 ay gibi kısa bir sürede Çanakkale yolu üzerinde yüzlerce metre uzunluğunda battı çıktı yapıp hizmete sokarken İzmir Büyükşehir Belediyesi Karataş'ta inşatına başladığı yaya üst geçidinin yapım işini eline yüzüne bulaştırdı. Aradan 16 ay geçmesine rağmen yaya üst geçidi bir türlü tamamlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğmiz eylül ayında basın yayın organlarına geçtiği bültende yaya üst geçidinin kasım ayında hizmete gireceğini duyurmuştu. Aradan geçen 60 günlük süre de yaya üstgeçidinin yapımına yetmedi. Yapım işinin çok ağır ilerlemesi, her gün yoğun araç trafiğinde karşıdan karşıya geçmek zorunda kalan vatandaşları da isyan ettirdi. Vatandaşlar; "Artık bu çile bitsin" dedi.