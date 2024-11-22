16 ayda üst geçidi bile yapamadılar! İzmir’de tam bir beceriksizlik örneği yaşanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ilçe sınırları içinde yer alan Karataş mevkiinde, kentin en önemli ulaşım akslarından birisi olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde 81 metre uzunluğunda, 3.6 metre genişliğindeki yaya üst geçidi yapmak için 2023 yılında harekete geçti. Yapım işini 78 milyon 762 bin 250 lira bedelle Rengi inşaat üstlendi.