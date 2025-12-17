17/25 Aralık’ta hainlerin hedef Türkiye’ydi! SABAH’ın manşetleri kumpası çökertti

Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan FETÖ'cü hainler 17/25 Aralık'ta dış güçlerin desteğiyle hain bir planı devreye soktu. Emniyet-yargı darbe planı, Başkan Erdoğan'ın dik duruşuyla çöpe atıldı. Örgütün emniyet ve yargıdaki uzantıları tek tek tasfiye edilirken darbe girişimi milletin ferasetiyle durduruldu.

YUSUF ÖZDEMİR YUSUF ÖZDEMİR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), askeri, siyasi ve ekonomik olarak bağımsız adımlar atmaya başlayan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmak üzere 17/25 Aralık 2013 tarihlerinde devreye aldığı ancak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli ve kararlı duruşuyla bozguna uğratılan Emniyet-Yargı darbe girişiminin üzerinden 12 yıl geçti.

Başbakanlık konutunda bulunan dinleme cihazlarının ardından 7 Şubat MİT kumpası ve Gezi olaylarında kendini açık eden FETÖ'nün emniyet ve yargı içerisinde yuvalanan mensuplarının hazırladığı yolsuzluk etiketli darbe teşebbüsü, Başbakan Erdoğan'ın terör örgütüne ait dershaneleri kapatma restinin hemen ardından uygulamaya alındı.

Darbe teşebbüsüne karşı ilk dakikadan itibaren dik duran Erdoğan, milletinin desteğiyle dış destekli hain planı çöpe attı. FETÖ, devlet içerisindeki deşifre olan gizli yapılanmasının tasfiye edilmeye başlanmasının ardından hükümete şantaj kartı açtı. Başbakan Erdoğan'a gönderilen aracılar vasıtasıyla Erdoğan ve ekibi hakkında deliller üretildiği ve bu delillerin hükümeti devirebilecek nitelikte olduğu, bu nedenle tasfiyelerin durdurulması gerektiği belirtildi. Şantaja boyun eğmeyen Erdoğan, "eteğinizdeki taşları dökün" diyerek FETÖ'ye meydan okudu.

Erdoğan, terör örgütünün en önemli finans ve insan kaynağını üreten dershanelerinin kapatılmasına yönelik çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Dershanelerinin kapatılması konusunda kararlılığı hisseden terör örgütü FETÖ, montaj tapeler ve asılsız suçlamalardan oluşan yolsuzluk etiketli darbe girişimini devreye aldı.

Örgütün özel yetiştirdiği savcılar ve İstanbul Emniyeti'nde yuvalanmış FETÖ'cü polisler, amirlerine bile haber vermeden ihanet planını uygulamaya başladı. FETÖ'cüler tarafından hazırlanan fezlekede Recep Tayyip Erdoğan, "dönemin başbakanı" olarak belirtilmişti. Sadece bu olay bile operasyonun hükümeti devirmek amacıyla önceden kurgulanmış bir ihanet girişimi olduğunu ortaya koydu.

FETÖ'nün başrolünde olduğu ihanet operasyonlarının peş peşe geldiği ortam da Başbakan Erdoğan, terör örgütü ile adeta tek başına savaştı. Siyasi yolculuğunu millete dayanarak devam ettiren Erdoğan, 17/25 Aralık operasyonuna karşılık hızla Emniyet ve yargıdaki FETÖ'cülere karşı operasyon başlattı. Örgüt üyeleri tek tek tasfiye edildi. Darbe girişimine karışan polis ve savcıların bir kısmı yurtdışına çıktı. Kamuoyuna yolsuzluk operasyonu olarak servis edilmeye çalışılan darbe girişimi milletin de ferasetine tosladı.

SABAH'IN MANŞETLERİ KUMPASI ÇÖKERTTİ

Sabah Gazetesi, Fetullah Gülen'in elebaşı olduğu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17 Aralık 2013'te gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin püskürtülmesinde öncü rol oynadı ve demokrasinin yanında yer aldı. Kumpastan sonraki tüm sayılarında alçak örgüt asıl hedefini ortaya koydu.

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı da, "SABAH'ın FETÖ'yle mücadelenin verildiği ve neticenin henüz belli olmadığı zamanlarda tavrın net olarak belirlenmesi ve korkusuzca bir mücadeleye girilmesi çok onurlu bir duruştur ve takdire şayan" dedi. Doğan Medya Grubu'na ait Hürriyet Gazetesi ile Ciner Medya Grubu'nun Habertürk Gazetesi ve Habertürk TV ise 17 Aralık yargı darbe girişiminde FETÖ'ye teslim oldu.

Hürriyet Gazetesi, örgütün yasadışı dinleme ve teknik takip kararlarını manşetine taşıdı. FETÖ'nün servis ettiği fotoğraflar üzerinden algı operasyonu yapıldı.

İŞTE O MANŞETLER

19 Aralık 2013: Kaset olmadı dosya verelim. Operasyonun amacı: Siyaseti itibarsızlaştırmak.
21 Aralık 2013: 11 kayıp cihaz kimin elinde.

22 Aralık 2013: İninize gireceğiz.
24 Aralık 2013: Yeni Türkiye'nin istiklal savaşı.

28 Aralık 2013: Türkiye'nin stratejik sırları tehlike altında.
31 Aralık 2013: Bir savcı uyarıyor: Yargıda darbe cuntası kuruldu.
5 Ocak 2013: Bu komplonun beş hedefi var.

