17/25 Aralık’ta hainlerin hedef Türkiye’ydi! SABAH’ın manşetleri kumpası çökertti

Darbe teşebbüsüne karşı ilk dakikadan itibaren dik duran Erdoğan, milletinin desteğiyle dış destekli hain planı çöpe attı. FETÖ, devlet içerisindeki deşifre olan gizli yapılanmasının tasfiye edilmeye başlanmasının ardından hükümete şantaj kartı açtı. Başbakan Erdoğan'a gönderilen aracılar vasıtasıyla Erdoğan ve ekibi hakkında deliller üretildiği ve bu delillerin hükümeti devirebilecek nitelikte olduğu, bu nedenle tasfiyelerin durdurulması gerektiği belirtildi. Şantaja boyun eğmeyen Erdoğan, "eteğinizdeki taşları dökün" diyerek FETÖ'ye meydan okudu.