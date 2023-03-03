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Haberler Galeri 1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye
Giriş Tarihi: 03.03.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 06:34

1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşadığı asrın felaketinin üzerinden bir ay bile geçmeden bölgede yaraları büyük oranda sardı. Çadır ve konteyner kentler kurularak milyonlarca vatandaşın barınma ihtiyacı büyük oranda giderildi 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde ise Kızılay bir ay boyunca yeterli çadır dağıtamamıştı. O dönemde Kızılay'ın içinde bulunduğu içler acısı durumu, bölgede çekilen fotoğraflar ve gazete manşetleri ortaya koyuyordu

Hüseyin CUMALI
1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde adeta kurumla bütünleşen direkli koni çadırlarıyla deprem bölgesinde hizmet vermeye çalışan Kızılay, o günlerde yetersiz kalmasıyla zaman zaman tepkilerin odağı oldu.

1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye

Sakarya'da, depremin ardından kurulan Emirdağ Çadır Kenti'ndeki direkli koni çadırlar ilk etapta insanların başını sokacak bir barınak olsa da çok kısa zaman içinde barınma ihtiyacını karşılamaktan çok uzak olduğu, depremzedelerin isyan etmesiyle ortaya çıktı.

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1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye

ÜSTÜ AKAN DEPOLAR

17 Ağustos depremiyle başlayan acı ve dramın her geçen gün çileye dönüştüğü Sakarya'da Kızılay'ın Donatım Fabrikası depolarında ortaya çıkan görüntü tepkilerin boyutunu daha da arttırdı.

1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye

Tüple çalışan katalitik sobalar, sandalyeler, demir ranzalar, yatakların birbirine girmiş hali haberciler tarafından görüntülenirken, yine üstü akan depoların içindeki çadırlarda içler acısıydı.

1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye

VALİLİĞE YÜRÜDÜLER

17 Ağustos depremi zamanı bir tek Kızılay depolarındaki malzemelerin düzensiz şekilde birbirinin üzerine atılması, üstü akan çatıları olan depolarda sudan ve tozdan malzemelerin çürümesi depremzedeleri isyan ettirmedi.

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