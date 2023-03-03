Giriş Tarihi: 03.03.2023 06:31
Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
06:34
1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye
Türkiye, 6 Şubat'ta yaşadığı asrın felaketinin üzerinden bir ay bile geçmeden bölgede yaraları büyük oranda sardı. Çadır ve konteyner kentler kurularak milyonlarca vatandaşın barınma ihtiyacı büyük oranda giderildi 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde ise Kızılay bir ay boyunca yeterli çadır dağıtamamıştı. O dönemde Kızılay'ın içinde bulunduğu içler acısı durumu, bölgede çekilen fotoğraflar ve gazete manşetleri ortaya koyuyordu