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Haberler Galeri 221 kiloluk altın kaçakçısı HDP’li Başkan adayının yeğeni çıktı
Giriş Tarihi: 07.03.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 12:07

221 kiloluk altın kaçakçısı HDP’li Başkan adayının yeğeni çıktı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde geçtiğimiz hafta bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde ele geçirilen 221 kilo külçe altınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Altınları kaçak yollarla Türkiye'ye sokan kişilerin HDP Şemdinli Belediye Başkan aday adayı kuyumcu Ş.K.'nin yeğeni ve iki oğlu olduğu belirlendi. Altınların eritilerek işlenmesi halinde piyasa değerinin1 milyar lirayı bulacağı tespit edilirken, altınları ülkeye sokmaya çalışan F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dubai- Kuzey Irak- Hakkari üçgeninde yaşanan altın kaçakçılığının izini süren Sabah, çarpıcı detaylara ulaştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
221 kiloluk altın kaçakçısı HDP’li Başkan adayının yeğeni çıktı

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz şubat ayında ülkeye kaçak yollarla sokulmak istenen 20 Şubat tarihinde 22 kilo, 25 Şubat tarihinde ise 13 kilo altını ele geçirmesinin ardından bölgede istihbarı çalışmalarını hızlandırdı.

KUYUMCU OLDUĞU BELİRLENDİ

İddiaya göre Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde kuyumculuk yapan F.K'nin Kuzey Irak'taki tarihi Kayseri Çarşısı'nda faaliyet gösteren kuyumcularla temas halinde olduğunu tespit eden KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ülkeye yakın zamanda yüklü miktarda kaçak altın girişinin yapılacağı ihbarını aldı.

221 kiloluk altın kaçakçısı HDP’li Başkan adayının yeğeni çıktı

ARACA ÖZEL BÖLÜMLER YAPTIRMIŞ

Kuyumcu F.K.'yi teknik ve fiziki takibe alan KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, F.K.'nin geçtiğimiz 24 Aralık'ta Erzurum'dan satın aldığı sıfır kilometre arazi aracının içine sanayi sitesinde özel bölümler yaptırdığını da belirledi.

YÜKSEKOVA'DA GÖZALTINA ALINDI

27 Şubat tarihinde aracın Yüksekova ilçesine giriş yaptığını belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramadı özel bölümlere gizlenmiş 45 milyon değerinde 221 kilo külçe altın ele geçirildi. Araçta bulunan kuyumcu F.K. ve kuzenleri ikiz İ.K. ve İ.K. gözaltına alındı. Yapılan incelemede altınların Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olduğu belirlendi.

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221 kiloluk altın kaçakçısı HDP’li Başkan adayının yeğeni çıktı

HDP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞ

Sorgu sırasında Kuyumcu F.K.'nin HDP'den Derecik Belediye Başkan aday adayı olan kuyumcu Ş.K.'nin yeğeni olduğu, İ.K. kardeşlerinin ise oğulları olduğu ortaya çıktı.

ERİTİP MİLYONLUK TAKILARA DÖNÜŞECEKTİ

F.K. ilk ifadesinde altınların faturalı olduğunu ileri sürerken, polis altınların Erbil'den önce Derecik'e oradan Şemdinli'ye sonra da Yüksekova'ya getirildiğini tespit etti. 221 kilo altının ülkeye sokulduktan sonra Mardin, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'a aktarılarak buradaki altın işleme tesislerinde eritileceği ardından milyonluk hint işi özel takılara dönüştürülerek piyasaya sürüleceği belirlendi.

221 kiloluk altın kaçakçısı HDP’li Başkan adayının yeğeni çıktı

TUTUKLANDI

İfadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden F.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İK. ve ikizi İ.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

221 kiloluk altın kaçakçısı HDP’li Başkan adayının yeğeni çıktı

NEDEN DUBAİ?

Dubai, yakın zamanda "Altın Şehri" olarak anılmaya başlandı. Resmi rakamlara göre altının ticaret hacmi 2020'nin ilk 9 ayında 41 milyar euroya ulaştı. Altın, petrolden sonra en değerli ihracat kalemi. Şehir, coğrafi yapısının getirdiği avantajı kullanıp altın rafinerisinden kuyumculuğa yatırım yaparak değerli maddeyi kazanca dönüştürmeyi başardı.

El Ethiad'da, altın rafine edilerek külçe haline getiriliyor. Bankaların yanı sıra kuyumculara da tedarik sağlanıyor. Irak'a son 6 ayda Dubai'den 49 ton altın geldi. Bunlardan 24 tonu Erbil'de kalırken, Süleymaniye'ye 24 ton 600 kilo, Duhok'a bin kilo altın ulaştırıldı.

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