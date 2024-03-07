221 kiloluk altın kaçakçısı HDP’li Başkan adayının yeğeni çıktı

ARACA ÖZEL BÖLÜMLER YAPTIRMIŞ

Kuyumcu F.K.'yi teknik ve fiziki takibe alan KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, F.K.'nin geçtiğimiz 24 Aralık'ta Erzurum'dan satın aldığı sıfır kilometre arazi aracının içine sanayi sitesinde özel bölümler yaptırdığını da belirledi.

YÜKSEKOVA'DA GÖZALTINA ALINDI

27 Şubat tarihinde aracın Yüksekova ilçesine giriş yaptığını belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramadı özel bölümlere gizlenmiş 45 milyon değerinde 221 kilo külçe altın ele geçirildi. Araçta bulunan kuyumcu F.K. ve kuzenleri ikiz İ.K. ve İ.K. gözaltına alındı. Yapılan incelemede altınların Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olduğu belirlendi.