Giriş Tarihi: 07.03.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
12:07
221 kiloluk altın kaçakçısı HDP’li Başkan adayının yeğeni çıktı
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde geçtiğimiz hafta bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde ele geçirilen 221 kilo külçe altınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Altınları kaçak yollarla Türkiye'ye sokan kişilerin HDP Şemdinli Belediye Başkan aday adayı kuyumcu Ş.K.'nin yeğeni ve iki oğlu olduğu belirlendi. Altınların eritilerek işlenmesi halinde piyasa değerinin1 milyar lirayı bulacağı tespit edilirken, altınları ülkeye sokmaya çalışan F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dubai- Kuzey Irak- Hakkari üçgeninde yaşanan altın kaçakçılığının izini süren Sabah, çarpıcı detaylara ulaştı.