23 Nisan bugün hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? 23 Nisan hastane, poliklinikler çalışma takvimi

23 Nisan Salı günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olurken, hastaneler, sağlık ocağı ve eczanelerin çalışma düzeni işleri olan birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 23 Nisan bugün hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? İşte, 23 Nisan hastane, poliklinikler çalışma takvimi!