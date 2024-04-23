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Haberler Galeri 23 Nisan bugün hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? 23 Nisan hastane, poliklinikler çalışma takvimi
Giriş Tarihi: 23.04.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 07:06

23 Nisan bugün hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? 23 Nisan hastane, poliklinikler çalışma takvimi

23 Nisan Bugün sağlık ocağı, hastane ve polikliniklerin çalışma saatleri araştırılıyor. 23 Nisan resmi tatil takviminde yer alıyor, bu nedenle hastane, aile poliklinikleri gibi sağlık alanında hizmet sağlayan kurumların 23 Nisan mesai saatleri yakından takip ediliyor. Peki, 23 Nisan Salı günü eczaneler ve hastaneler açık mı? İşte, 23 Nisan sağlık ocağı, hastane ve eczane çalışma saatleri!

23 Nisan bugün hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? 23 Nisan hastane, poliklinikler çalışma takvimi

23 Nisan Salı günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olurken, hastaneler, sağlık ocağı ve eczanelerin çalışma düzeni işleri olan birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 23 Nisan bugün hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? İşte, 23 Nisan hastane, poliklinikler çalışma takvimi!

23 Nisan bugün hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? 23 Nisan hastane, poliklinikler çalışma takvimi

23 NİSAN'DA HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle bugün sağlık ocağı ve hastaneler kapalı olacak.

Hastanelerin acil servisleri hizmete devam edecek. Hastanelerde poliklinik hizmeti ise verilmeyecek.

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23 Nisan bugün hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? 23 Nisan hastane, poliklinikler çalışma takvimi

23 NİSAN (BUGÜN) ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle bugün eczaneler kapalı olacak.

Nöbetçi eczaneler ise gün boyu hizmet verecek.

İkamet ettiğiniz il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri internet üzerinden öğrenebilirsiniz.

23 Nisan bugün hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? 23 Nisan hastane, poliklinikler çalışma takvimi
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23 Nisan bugün hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? 23 Nisan hastane, poliklinikler çalışma takvimi
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