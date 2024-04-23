Giriş Tarihi: 23.04.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
07:06
23 Nisan bugün hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? 23 Nisan hastane, poliklinikler çalışma takvimi
23 Nisan Bugün sağlık ocağı, hastane ve polikliniklerin çalışma saatleri araştırılıyor. 23 Nisan resmi tatil takviminde yer alıyor, bu nedenle hastane, aile poliklinikleri gibi sağlık alanında hizmet sağlayan kurumların 23 Nisan mesai saatleri yakından takip ediliyor. Peki, 23 Nisan Salı günü eczaneler ve hastaneler açık mı? İşte, 23 Nisan sağlık ocağı, hastane ve eczane çalışma saatleri!