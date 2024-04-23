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Haberler Galeri 23 NİSAN BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 06:53

23 NİSAN BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılanıyor. Her yıl kutulanan özel bayramlar arasında yer alan 23 Nisan bu yıl hafta içine denk geliyor. Bu nedenle ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. Peki, 23 Nisan bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere şehirlerde toplu taşıma kararı!

23 NİSAN BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

23 Nisan Salı günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusu vatandaşların gündemine geldi. Bugün gün içinde marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs ve metro kullanacak vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını sorguluyor. 23 Nisan etkinlikleri ülkenin dört bir yanında gerçekleşiyor. Bu noktada ise ulaşımın ücretli olup olmayacağına dair açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi! İşte, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir 23 Nisan toplu taşıma kararı!

23 NİSAN BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

İETT'DEN TOPLU TAŞIMA AÇIKLAMASI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta İçi tarifesi ile çalışacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

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23 NİSAN BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ücretsiz hizmet verecek.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin dini ve milli bayram günlerinde sabah saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması kararı kapsamında vatandaşlar, 23 Nisan'da toplu taşımadan ücretsiz faydalanabilecek.

Ücretsiz, 360 güzergahta hizmet verecek EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, mobil uygulama ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.

23 NİSAN BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

İZMİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Yapılan açıklamada; "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıldönümünün kutlanacağı 23 Nisan günü tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz sağlanacak. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle 23 Nisan Salı günü; İZBAN, İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT ve tramvay seferleri ücretsiz olarak yapılacak." denildi.

23 NİSAN BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

ANTALYA'DA DA ÜCRETSİZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 23 Nisan Salı günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz hizmet verecek.

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