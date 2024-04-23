Giriş Tarihi: 23.04.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
06:53
23 NİSAN BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılanıyor. Her yıl kutulanan özel bayramlar arasında yer alan 23 Nisan bu yıl hafta içine denk geliyor. Bu nedenle ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. Peki, 23 Nisan bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere şehirlerde toplu taşıma kararı!