Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
11:06
23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisa'da PTT, Yurtiçi, MNG kargo teslim ve dağıtım yapacak mı?
23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı olacak sorusu yanıt arıyor. 23 Nisan resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Bu noktada kargolar açık olacak mı, dağıtım yapacak mı merak konusu. Peki, 23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisanda kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı!