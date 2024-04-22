23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisa’da PTT, Yurtiçi, MNG kargo teslim ve dağıtım yapacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl kutulanan özel bayramlar arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan resmi tatil kabul ediliyor. Bu noktada hangi kurumlar açık, hangi kurumlar kapalı merak konusu. Peki, 23 Nisan kargolar açık mı? 23 Nisanda kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı?