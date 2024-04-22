Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisa'da PTT, Yurtiçi, MNG kargo teslim ve dağıtım yapacak mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:06

23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisa'da PTT, Yurtiçi, MNG kargo teslim ve dağıtım yapacak mı?

23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı olacak sorusu yanıt arıyor. 23 Nisan resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Bu noktada kargolar açık olacak mı, dağıtım yapacak mı merak konusu. Peki, 23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisanda kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı!

23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisa’da PTT, Yurtiçi, MNG kargo teslim ve dağıtım yapacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl kutulanan özel bayramlar arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan resmi tatil kabul ediliyor. Bu noktada hangi kurumlar açık, hangi kurumlar kapalı merak konusu. Peki, 23 Nisan kargolar açık mı? 23 Nisanda kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı?

23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisa’da PTT, Yurtiçi, MNG kargo teslim ve dağıtım yapacak mı?

23 NİSAN'DA PTT KARGO AÇIK MI?

PTT Kargo 23 Nisan'da kapalı olarak. Bu nedenle 23 Nisan'da PTT'ye kargo teslimi yapılamayacağı gibi PTT Kargo'daki kargolar da dağıtıma çıkmayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisa’da PTT, Yurtiçi, MNG kargo teslim ve dağıtım yapacak mı?

23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasındadır. Bu sebeple kargo firmaları 23 Nisan 2024 Salı günü kapalı olacak.

23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisa’da PTT, Yurtiçi, MNG kargo teslim ve dağıtım yapacak mı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisa’da PTT, Yurtiçi, MNG kargo teslim ve dağıtım yapacak mı?
SON DAKİKA