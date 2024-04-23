23 Nisan Atatürk sözleri ile en güzel, kısa ve resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları!

Giriş Tarihi: 23.04.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
07:13
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte TBMM'nin açılışının 104. Yıl dönümü coşkuyla karşılanıyor. Bu özel ve anlamlı günde ülkenin dört bir yanından 23 Nisan kutlama mesajları yayınlanıyor. Ulu Önder Mustafa Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen Çocuk Bayramı için birbirinden anlamlı 23 Nisan mesajları sosyal medya mecralarında paylaşılıyor. İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri!