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Haberler Galeri 23 Nisan Atatürk sözleri ile en güzel, kısa ve resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 07:13

23 Nisan Atatürk sözleri ile en güzel, kısa ve resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte TBMM'nin açılışının 104. Yıl dönümü coşkuyla karşılanıyor. Bu özel ve anlamlı günde ülkenin dört bir yanından 23 Nisan kutlama mesajları yayınlanıyor. Ulu Önder Mustafa Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen Çocuk Bayramı için birbirinden anlamlı 23 Nisan mesajları sosyal medya mecralarında paylaşılıyor. İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri!

23 Nisan Atatürk sözleri ile en güzel, kısa ve resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları!

23 Nisan, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan önemli bir gün olmakla beraber, Ulusal egemenlik bayramı olarak Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Çocukların heyecan ve coşkuyla karşıladığı bu anlamlı günde bu günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri" aracılığıyla duygularını dile getiriyor. İşte, En güzel bayraklı, resimli 23 Nisan mesajları!

23 Nisan Atatürk sözleri ile en güzel, kısa ve resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları!

23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

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23 Nisan Atatürk sözleri ile en güzel, kısa ve resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. Yıldönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum.

23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.

23 Nisan Atatürk sözleri ile en güzel, kısa ve resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan Atatürk sözleri ile en güzel, kısa ve resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları!

Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!

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