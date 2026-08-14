25 yılda Büyük Türkiye devrimi: Hizmet ve eserlerle ülke çağ atladı! Her alanda köklü dönüşüm

KÜRESEL DİPLOMASİDE MERKEZ ÜS HALİNE GELDİK

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 163 olan Türkiye'nin faal dış temsilcilik sayısı, 2025 itibarıyla 264'e yükseldi. Böylece Türkiye, diplomatik temsil ağı bakımından dünyanın en geniş üçüncü ülkesi konumuna geldi. New York'taki Türkevi, Türk diplomasisinin sembol yapısı oldu. Türkiye küresel meselelerdeki arabuluculuk rolüyle de merkez üs haline geldi.

YIĞMA SINIFLARDAN MODERN KAMPÜSLERE...

28 Şubat zihniyetinin 'katsayı' engeli ile dar bir alana hapsettiği eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. İmam hatipler art arda sınav şampiyonları çıkardı. Kalabalık sınıflardan modern derslikler ve kampüslere geçildi. Öğrencileri okulun ilk günü sıralarında ücretsiz kitapları karşıladı. Yükseköğretimde "Okumak için İstanbul'a, Ankara'ya gitme" devri AK Parti ile yaygınlaştırılan üniversite sayısı ile "doğduğun yerde oku" anlayışına dönüştü.

SAĞLIKTA DÜNYAYA PARMAK ISIRTAN DÖNÜŞÜM

AK Parti iktidara gelir gelmez kangrene dönüşen 'sağlığa' neşter vurdu. Sosyal güvenlik sistemi değiştirilerek sağlıkta ayrıcalık değil, eşitlik dönemine geçildi. En büyük ölçekli sağlık yatırımları beş yıldızlı otel ayarında hizmet veren şehir hastaneleri oldu. Kovid döneminde gelişmiş ekonomiler dahi maske, tulum, ventilatör ve yoğun bakım ekipmanı bulmakta zorlanırken Türkiye dünyaya yardımda bulundu. Uçak ambulanslarla en ücra köşelere dahi sağlık hizmeti götürüldü.