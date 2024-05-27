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Haberler Galeri 27 Mayıs 1960 darbelerin anası! Telekulak darbeciler Menderes'i dinledi: Kayıtlar utanç mahkemelerinde
Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 06:37

27 Mayıs 1960 darbelerin anası! Telekulak darbeciler Menderes'i dinledi: Kayıtlar utanç mahkemelerinde

Demokrasiye kasteden 27 Mayıs darbesinin taşları iftiralarla örüldü. Menderes ve arkadaşlarını idama yollayan eli kanlı darbecilerin aylar öncesinden cumhurbaşkanı ve başbakanı dinlediği ortaya çıktı. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat bugünkü yazısında milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesi ve öncesinde yaşananları ele aldı. İşte Donat'ın o yazısı...

YAVUZ DONAT
27 Mayıs 1960 darbelerin anası! Telekulak darbeciler Menderes’i dinledi: Kayıtlar utanç mahkemelerinde

Bütün darbe ve muhtıralarının anası... Demokrasi treninin raydan çıkarılması... Devletin, halkın elinden alınması... Sistemin ayarıyla, DNA'sıyla oynanması... Siyaset tarlasına serpilen kötü tohum... 27 Mayıs 1960.
Öyle bir kötü tohum ki... Ülkenin yetişmiş kadroları, tarladaki ekin gibi biçildi.

27 Mayıs 1960 darbelerin anası! Telekulak darbeciler Menderes’i dinledi: Kayıtlar utanç mahkemelerinde

Siyaset ve siyasetçi düşmanlığı... Genç nesillerin beyinlerine yerleştirildi.
Siyasete kan bulaştı... Başbakan ve iki bakan idam sehpasında can verdi.
Aradan 64 yıl geçti.
Kötü tohumun etkisi hala sürüyor... Darbeci ruh, aramızda dolaşıyor.

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27 Mayıs 1960 darbelerin anası! Telekulak darbeciler Menderes’i dinledi: Kayıtlar utanç mahkemelerinde

KUYRUKLU YALAN

Cemal Gürsel... Orgeneral... Darbenin lideri... Milli Birlik Komitesi Başkanı... Dedi ki:
"Gençler öldürüldüler... Gizli yerlere gömüldüler... Dipsiz kuyulara atıldılar... Buzdolaplarında saklandılar... Kıyma makinelerinde doğrandılar."
3 Haziran 1960... Gürsel'in sözleri, resmi bildiri olarak yayımlandı.
4 Haziran... Gazetelere manşet oldu.
7 Haziran... Resmi Gazete'de yer aldı.

27 Mayıs 1960 darbelerin anası! Telekulak darbeciler Menderes’i dinledi: Kayıtlar utanç mahkemelerinde

FOTOĞRAFLI YALAN

Gazetelerde... Fotoğraflar yayımlandı... Yüzlerce inşaat... Siteler.
Manşetler:
"İşte Demokrat Parti yöneticilerine ait binalar." Sonra... İşin aslı ortaya çıktı.
Binalar... İşçi sigortalarına aitti... Sosyal konutlar.
Ama... Kamuoyunda... Yalanın izi kaldı.

27 Mayıs 1960 darbelerin anası! Telekulak darbeciler Menderes’i dinledi: Kayıtlar utanç mahkemelerinde

ASKER ELBİSELİ YALAN

Yalan... "Demokrat Parti iktidarının yarım kalan tertibi" olarak servis edildi... Radyoda haber oldu... Gazetelerde manşet:
"İstanbul-Taşlıtarla'da... Parayla tutulmuş adamlar için 7 bin silah ve asker elbisesi ele geçirildi... İç savaş hazırlığı."
Aslı yok, esası yok... Ama yalandan kim ölmüş?

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