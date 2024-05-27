Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
06:37
27 Mayıs 1960 darbelerin anası! Telekulak darbeciler Menderes'i dinledi: Kayıtlar utanç mahkemelerinde
Demokrasiye kasteden 27 Mayıs darbesinin taşları iftiralarla örüldü. Menderes ve arkadaşlarını idama yollayan eli kanlı darbecilerin aylar öncesinden cumhurbaşkanı ve başbakanı dinlediği ortaya çıktı. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat bugünkü yazısında milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesi ve öncesinde yaşananları ele aldı. İşte Donat'ın o yazısı...