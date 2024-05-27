27 Mayıs 1960 darbelerin anası! Telekulak darbeciler Menderes’i dinledi: Kayıtlar utanç mahkemelerinde

ASKER ELBİSELİ YALAN



Yalan... "Demokrat Parti iktidarının yarım kalan tertibi" olarak servis edildi... Radyoda haber oldu... Gazetelerde manşet:

"İstanbul-Taşlıtarla'da... Parayla tutulmuş adamlar için 7 bin silah ve asker elbisesi ele geçirildi... İç savaş hazırlığı."

Aslı yok, esası yok... Ama yalandan kim ölmüş?