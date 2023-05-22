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Haberler Galeri 28 Mayıs öncesi 7'li koalisyon darmadağın! Kılıçdaroğlu'na masa ortaklarından soğuk duş
Giriş Tarihi: 22.05.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 06:29

28 Mayıs öncesi 7'li koalisyon darmadağın! Kılıçdaroğlu'na masa ortaklarından soğuk duş

14 Mayıs'ta büyük bir hezimet yaşayan Millet İttifakı'ndan dağılma emareleri gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 puan fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tedirginlikle süreci izlerken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 16 Mayıs'ta nispet yaparcasına vekilleriyle fotoğraf paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6 gün sessizliğe gömülürken, CHP'den 3 vekil koparan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şırdancıda ortaya çıktı. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz" çıkışı şok etkisi yarattı.

MURATHAN YILDIRIM
28 Mayıs öncesi 7’li koalisyon darmadağın! Kılıçdaroğlu’na masa ortaklarından soğuk duş

Yüzde 1 oyu dahi olmayan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin vekil adaylarını CHP listelerine ekleyerek 37 koltuk ikram eden Kılıçdaroğlu, masa ortaklarından beklediği desteği göremedi.

28 Mayıs öncesi 7’li koalisyon darmadağın! Kılıçdaroğlu’na masa ortaklarından soğuk duş

Seçim hezimeti sonrası liderlerden gelen paylaşımlar ve açıklamalar, ittifak içindeki kopukluğu bir kez daha gündeme getirdi.

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28 Mayıs öncesi 7’li koalisyon darmadağın! Kılıçdaroğlu’na masa ortaklarından soğuk duş

14 Mayıs yenilgisinden yalnızca 2 gün sonra Twitter hesabı üzerinden vekilleriyle fotoğraf paylaşan Davutoğlu, "İlk grup toplantımız" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs öncesi 7’li koalisyon darmadağın! Kılıçdaroğlu’na masa ortaklarından soğuk duş

CHP seçmeninin büyük tepkisi üzerine Davutoğlu paylaşımını silmek zorunda kaldı.

28 Mayıs öncesi 7’li koalisyon darmadağın! Kılıçdaroğlu’na masa ortaklarından soğuk duş

MOTİVASYONU KAYBETTİLER

Kılıçdaroğlu sayesinde Meclis'te 3 koltuk kapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ise önceki gün bir şırdancıda fotoğrafı ortaya çıktı.

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