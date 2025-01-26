4 milyon İstanbullunun hayatı tehlikede! Ekrem İmamoğlu mega kenti bilerek ölüme sürüklüyor

6 Şubat depreminde gördük, Anadolu'daki bir depreme İstanbul yardım edebilir ama İstanbul'da bir deprem olursa bırakın yardım etmeyi ulaşmak bile mümkün olmayabilir. Ekonomi çöker, hayat durur. Bu nedenle İstanbul "özel ve acil" ele alınmalı. Çünkü konut stoku çok daha kötü durumda. Rakam da büyük.



