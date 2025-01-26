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Haberler Galeri 4 milyon İstanbullunun hayatı tehlikede! Ekrem İmamoğlu mega kenti bilerek ölüme sürüklüyor
Giriş Tarihi: 26.01.2025 06:38 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 06:40

4 milyon İstanbullunun hayatı tehlikede! Ekrem İmamoğlu mega kenti bilerek ölüme sürüklüyor

Konya'da 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kendiliğinden çöken bina yine gözleri olası bir İstanbul depremine çevirdi. "Türkiye'de yaklaşık 6 milyon bağımsız birim risk altında, 2 milyonunun ise acil dönüşüme girmesi gerekiyor." diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu vahim tablonun en korkutucu şehrininde İstanbul olduğunu vurguladı. İstanbul'da 600 bin binanın acil kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Çıktığı her platformda kentsel dönüşümü eleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u bilerek ve isteyerek bir felakete sürüklüyor. "Sadece 16 milyon İstanbullunun değil Türkiye'nin geleceği, "parti içi siyasete" kurban edilmemeli." diyen SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u göz göre göre korkunç bir sona nasıl götürdüğünü anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı

MAHMUT ÖVÜR
4 milyon İstanbullunun hayatı tehlikede! Ekrem İmamoğlu mega kenti bilerek ölüme sürüklüyor

Bolu Kartalkaya'da otel yangınının yarattığı derin acı sürerken, Konya'da kendiliğinden çöken bir bina çok daha büyük acılara yol açabilecek deprem meselesini hatırlattı. Tablo gerçekten çok vahim... Yapım tarihi 1994 olmasına rağmen Konya'da bir bina kendiliğinden çöküyorsa, binlerce riskli binayı düşünmek bile insanı ürkütüyor.

4 milyon İstanbullunun hayatı tehlikede! Ekrem İmamoğlu mega kenti bilerek ölüme sürüklüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yıl açıkladı:
"Türkiye'de 36 milyon bağımsız birim var ve bunun 31 milyonu konut. Bunun da yaklaşık 6 milyon bağımsız birimi risk altında, 2 milyonunun ise acil dönüşüme girmesi gerekiyor."

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4 milyon İstanbullunun hayatı tehlikede! Ekrem İmamoğlu mega kenti bilerek ölüme sürüklüyor

Bu vahim tabloda ülkenin en önemli şehri İstanbul'un durumu daha da korkunç. Uzmanlar yıllardır, "İstanbul depremi an meselesi" diye boşuna uyarıda bulunmuyor. Mesele sadece yıkımın büyüklüğü değil, insana ve ülkeye maliyeti.

4 milyon İstanbullunun hayatı tehlikede! Ekrem İmamoğlu mega kenti bilerek ölüme sürüklüyor

6 Şubat depreminde gördük, Anadolu'daki bir depreme İstanbul yardım edebilir ama İstanbul'da bir deprem olursa bırakın yardım etmeyi ulaşmak bile mümkün olmayabilir. Ekonomi çöker, hayat durur. Bu nedenle İstanbul "özel ve acil" ele alınmalı. Çünkü konut stoku çok daha kötü durumda. Rakam da büyük.

4 milyon İstanbullunun hayatı tehlikede! Ekrem İmamoğlu mega kenti bilerek ölüme sürüklüyor

Türkiye genelinde acil dönüşmesi gereken bina 2 milyonken, sadece İstanbul'da 600 bin. Bu da en az 3-4 milyon insan ölüm tehdidi altında ve 16 milyonun da korkulu rüyası demek.

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