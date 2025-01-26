Giriş Tarihi: 26.01.2025 06:38
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
06:40
4 milyon İstanbullunun hayatı tehlikede! Ekrem İmamoğlu mega kenti bilerek ölüme sürüklüyor
Konya'da 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kendiliğinden çöken bina yine gözleri olası bir İstanbul depremine çevirdi. "Türkiye'de yaklaşık 6 milyon bağımsız birim risk altında, 2 milyonunun ise acil dönüşüme girmesi gerekiyor." diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu vahim tablonun en korkutucu şehrininde İstanbul olduğunu vurguladı. İstanbul'da 600 bin binanın acil kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Çıktığı her platformda kentsel dönüşümü eleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u bilerek ve isteyerek bir felakete sürüklüyor. "Sadece 16 milyon İstanbullunun değil Türkiye'nin geleceği, "parti içi siyasete" kurban edilmemeli." diyen SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u göz göre göre korkunç bir sona nasıl götürdüğünü anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı