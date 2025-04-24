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Haberler Galeri 40 kat daha az bütçeyle 6 kat fazla kreş! Sincan, ABB'yi geride bıraktı
Giriş Tarihi: 24.04.2025 07:54 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 07:54

40 kat daha az bütçeyle 6 kat fazla kreş! Sincan, ABB'yi geride bıraktı

151 milyar liralık dev bütçeye sahip Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 6 yılda sıfırdan yalnızca 1 yeni kreş açabilirken bütçesi bunun sadece yüzde 2,5'ine denk gelen 3,5 milyar bütçeli AK Partili Sincan Belediyesi sıfırdan 6 kreş inşa ederek hizmete sundu. 40 kat daha düşük bütçeyle 6 kat fazla kreş açan Sincan Belediyesi, okul öncesi eğitimde gerçek hizmetin nasıl yapılacağını ortaya koydu.

TOLGA ÖZLÜ
40 kat daha az bütçeyle 6 kat fazla kreş! Sincan, ABB’yi geride bıraktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde okul öncesi eğitim yatırımlarına hız kesmeden devam eden AK Partili Sincan Belediyesi, 6. kreşini hizmete açtı. Belediye Başkanı Murat Ercan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Lavanta Kreşi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi coşkulu bir törenle miniklere kapılarını açtı. Açılışta konuşan Başkan Ercan, "Çocuklar güvende, anneler rahat" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak "İki yeni kreşimiz daha bitmek üzere. Kısa süre içinde açılışlarını yaparak kreş sayımızı sekize çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

40 kat daha az bütçeyle 6 kat fazla kreş! Sincan, ABB’yi geride bıraktı

40 KAT DAHA DÜŞÜK BÜTÇEYLE 6 KAT FAZLA KREŞ

Sincan Belediyesi'nin 2025 yılı için belirlenen 3 milyar 767 milyon TL'lik bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 151 milyar TL'lik dev bütçesinin yalnızca %2,49'una denk geliyor. Ancak bu büyük bütçe farkına rağmen Sincan Belediyesi şu ana kadar sıfırdan 6 kreş inşa ederek hizmete sundu. Buna karşın ABB, 6 yıllık süreçte sadece 1 yeni kreş yapabildi.

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40 kat daha az bütçeyle 6 kat fazla kreş! Sincan, ABB’yi geride bıraktı

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmeden önce her mahalleye bir kreş yapma sözü verdiği hatırlatılırken, bugüne kadar açılışı yapılan 19 kreşin aslında önceki yönetim döneminde kurulan çocuk kulüplerinin tabelalarının değiştirilmesiyle hayata geçirildiği belirtiliyor. Sıfırdan inşa edilen tek kreş ise Yavaş döneminde açıldı. Bu veriler ışığında, Sincan Belediyesi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 40 kat daha düşük bütçeyle 6 kat daha fazla yeni kreş kazandırmış olması dikkat çekiyor.

40 kat daha az bütçeyle 6 kat fazla kreş! Sincan, ABB’yi geride bıraktı

"EĞİTİME VE GELECEĞE YATIRIM"

Sincan Belediyesi, sadece okul öncesi eğitimde değil, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, kütüphaneler, Eko Çiftlik gibi projelerle de ilçeye vizyon kazandıran yatırımlarına devam ediyor. Başkan Ercan, "Sanat, spor, kültür ve eğitim gibi her alanda çocukların ve gençlerin gelişimini önceleyen bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz." diyerek bu hizmetlerin artarak süreceğini ifade etti.