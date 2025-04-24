Giriş Tarihi: 24.04.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
07:54
40 kat daha az bütçeyle 6 kat fazla kreş! Sincan, ABB'yi geride bıraktı
151 milyar liralık dev bütçeye sahip Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 6 yılda sıfırdan yalnızca 1 yeni kreş açabilirken bütçesi bunun sadece yüzde 2,5'ine denk gelen 3,5 milyar bütçeli AK Partili Sincan Belediyesi sıfırdan 6 kreş inşa ederek hizmete sundu. 40 kat daha düşük bütçeyle 6 kat fazla kreş açan Sincan Belediyesi, okul öncesi eğitimde gerçek hizmetin nasıl yapılacağını ortaya koydu.