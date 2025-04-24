40 kat daha az bütçeyle 6 kat fazla kreş! Sincan, ABB’yi geride bıraktı

40 KAT DAHA DÜŞÜK BÜTÇEYLE 6 KAT FAZLA KREŞ

Sincan Belediyesi'nin 2025 yılı için belirlenen 3 milyar 767 milyon TL'lik bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 151 milyar TL'lik dev bütçesinin yalnızca %2,49'una denk geliyor. Ancak bu büyük bütçe farkına rağmen Sincan Belediyesi şu ana kadar sıfırdan 6 kreş inşa ederek hizmete sundu. Buna karşın ABB, 6 yıllık süreçte sadece 1 yeni kreş yapabildi.