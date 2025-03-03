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Haberler Galeri 47 yıl önce Lice’de başladı Kandil’de sona eriyor! Terör örgütü PKK yolun sona geldi
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:19 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:21

47 yıl önce Lice’de başladı Kandil’de sona eriyor! Terör örgütü PKK yolun sona geldi

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde 47 yıl önce Abdullah Öcalan tarafından kurulan terör örgütü PKK, Kandil'de sona eriyor. Öcalan, Lice'de birinci kongreyle kurduğu örgütü, yine yapılacak son bir kongreyle feshedilmesini istedi. Ardından ilk silahlı eylemini 41 yıl önce Eruh'ta başlatan terör örgütü PKK, Türkiye'de 50 binin üzerinde can kaybına neden oldu.

Hüseyin KAÇAR
47 yıl önce Lice’de başladı Kandil’de sona eriyor! Terör örgütü PKK yolun sona geldi

DEM Parti-İmralı görüşmelerinin ardından Abdullah Öcalan, 27 Şubat günü yaptığı çağrıyla PKK'ya silah bırakmasını ve yapacağı kongreyle kendini artık feshetmesi gerektiği çağrısı geldi. Kandil'in çağrıya uyacağı yönündeki duyurusundan sonra süreçte yeni bir safhaya geçildi.

47 yıl önce Lice’de başladı Kandil’de sona eriyor! Terör örgütü PKK yolun sona geldi

47 yıl önce kurulan terör örgütü ise başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye'de büyük acılar yaşanmasına yol açtı. Öcalan ve bir grup PKK'lı, ilk kongrelerini 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis köyünde gerçekleştirdi.

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47 yıl önce Lice’de başladı Kandil’de sona eriyor! Terör örgütü PKK yolun sona geldi

O tarihte "Apocular" olarak tanınan Öcalan ve PKK'lılar, daha sonra şehirlerde saldırılar başlattı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Lübnan'a Bekaa Vadisi'ne yerleşen terör örgütü mensupları, 1984'e kadar burada eğitim faaliyetlerinde bulundu.

47 yıl önce Lice’de başladı Kandil’de sona eriyor! Terör örgütü PKK yolun sona geldi

İLK TERÖR SALDIRISI ERUH'TA YAPILDI

Terör örgütü 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ilçesinde, ardından Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ilk saldırılarını gerçekleştirdi. Bu tarihten sonra da bölgede, sürekli silahlı eylem ve baskınlar yaptı. 1991-1992 yıllarında eylemler doruk noktasına ulaştı.

47 yıl önce Lice’de başladı Kandil’de sona eriyor! Terör örgütü PKK yolun sona geldi

1993 yılı başında tek taraflı olarak ateşkes ilan etti. Ancak Şemdin Sakık liderliğindeki teröristler, 24 Mayıs 1993'te Bingöl-Elazığ karayolunu kesti. Eğitimlerini tamamlayarak görev yerlerine sevk edilen silahsız 33 er, otobüslerden indirilerek kurşuna dizildi.