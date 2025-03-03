47 yıl önce Lice’de başladı Kandil’de sona eriyor! Terör örgütü PKK yolun sona geldi

47 yıl önce kurulan terör örgütü ise başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye'de büyük acılar yaşanmasına yol açtı. Öcalan ve bir grup PKK'lı, ilk kongrelerini 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis köyünde gerçekleştirdi.



