Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:19
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
09:41
47 yıl önce Lice’de başladı Kandil’de sona eriyor! Terör örgütü PKK yolun sonuna geldi
Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde 47 yıl önce Abdullah Öcalan tarafından kurulan terör örgütü PKK, Kandil'de sona eriyor. Öcalan, Lice'de birinci kongreyle kurduğu örgütü, yine yapılacak son bir kongreyle feshedilmesini istedi. Ardından ilk silahlı eylemini 41 yıl önce Eruh'ta başlatan terör örgütü PKK, Türkiye'de 50 binin üzerinde can kaybına neden oldu.