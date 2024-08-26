Giriş Tarihi: 26.08.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
08:00
6 yıl oldu! Hal yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak döneminde bu işin reçetesi yazılmıştı
Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişlere karşı fahiş fiyat fırsatçıları ile mücadele kapsamında uzun zamandır gündemde olan ve vatandaşın merakla beklediği hal yasası maalesef çıkmadı. GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel Türkiye'de hal yasasının neden hala çıkmadığını, çiftçilerin ve tüketicinin bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu aktardı. Mevlüt Tezel, Berat Albayrak döneminde bu duruma el atıldığını ve geçici olarak vatandaşların ucuza meyve, sebze yiyebilmeleri için üreticiden tüketiciye direkt köprü kuran tanzimlerin kurulduğunu dile getirdi. Ayrıca Tezel, Berat Albayrak daha sonra soruna kesin çözüm bulmak için yeni Hal Yasası çalışmasını başlattığını ve Albayrak'ın görevinden ayrıldıktan sonra Hal Yasası'nın sanki unutulduğunu söyledi...