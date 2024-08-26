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Haberler Galeri 6 yıl oldu! Hal yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak döneminde bu işin reçetesi yazılmıştı
Giriş Tarihi: 26.08.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 08:00

6 yıl oldu! Hal yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak döneminde bu işin reçetesi yazılmıştı

Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişlere karşı fahiş fiyat fırsatçıları ile mücadele kapsamında uzun zamandır gündemde olan ve vatandaşın merakla beklediği hal yasası maalesef çıkmadı. GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel Türkiye'de hal yasasının neden hala çıkmadığını, çiftçilerin ve tüketicinin bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu aktardı. Mevlüt Tezel, Berat Albayrak döneminde bu duruma el atıldığını ve geçici olarak vatandaşların ucuza meyve, sebze yiyebilmeleri için üreticiden tüketiciye direkt köprü kuran tanzimlerin kurulduğunu dile getirdi. Ayrıca Tezel, Berat Albayrak daha sonra soruna kesin çözüm bulmak için yeni Hal Yasası çalışmasını başlattığını ve Albayrak'ın görevinden ayrıldıktan sonra Hal Yasası'nın sanki unutulduğunu söyledi...

MEVLÜT TEZEL
6 yıl oldu! Hal yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak döneminde bu işin reçetesi yazılmıştı

Çiftçilerin isyanından haberdar mısınız?
Örneğin Konya'da çiftçilik yapan ziraat mühendisi vatandaş "Domatesin maliyeti 5.5 lira.
Hal çetesinin bana verdiği teklif 5 lira. Bu domates sizin mutfağınıza 25 liraya gelecek" diye isyan ediyor.

6 yıl oldu! Hal yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak döneminde bu işin reçetesi yazılmıştı

Urfa'da Antep fıstığı üreticisi "Tarlada fıstığın kilosu 70 TL ama siz 600 TL'ye alıyorsunuz" diyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bile hükümete yüklenmek yerine "Tarlaya gittim sordum, taze fasulyenin kilosu 8 TL. Eşim pazarda 120 TL'ye alıyor. Nakliye ve giderlerle izah edilmez bu" diyor.

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6 yıl oldu! Hal yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak döneminde bu işin reçetesi yazılmıştı

Balıkesir'den Konya'ya, Maraş'tan Bandırma'ya birçok ilde çiftçi, köylü isyanda. Traktörleriyle yolları kapatıyorlar, protesto gösterileri yapıyorlar.
Mahsullerinin tarlada kaldığını, ürünlerini ürettikleri fiyata bile satamadıklarını, aracı firmaların ve fabrikaların yok pahasına ürünlerini aldıklarını söylüyorlar.
Önerilen paraya kızıp kamyon dolusu kavun karpuzunu halka bedavaya dağıtanlar da var.

6 yıl oldu! Hal yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak döneminde bu işin reçetesi yazılmıştı

Tehlikenin farkında mısınız? Ürettiğinin karşılığını alamayan hatta ürettiği fiyata satamayan çiftçi ekim yapmazsa seneye gıda krizi yaşanabilir!
Tarlada ucuz olan ürünün pazar, manav ve marketlerde yüksek fiyata satılmasını çok tartıştık.

6 yıl oldu! Hal yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak döneminde bu işin reçetesi yazılmıştı

Konya'dan küçük Hollanda'nın tarımda Türkiye'den fazla kazanma örneğini vermek artık klişe oldu!
Sahi ne oldu yeni Hal Yasası?

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