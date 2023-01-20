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Haberler Galeri Başörtüsü çözümüne 'SAPKINLIK' şartı! Muhalefetten çirkin oyun
Giriş Tarihi: 20.01.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 08:42

Başörtüsü çözümüne 'SAPKINLIK' şartı! Muhalefetten çirkin oyun

Son dakika haberler: TBMM Anayasa Komisyonu, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan ve milyonlarca kadını mağdur eden başörtüsü yasaklarının bir daha geri gelmesini önleyecek anayasa değişikliği için düğmeye bastı. 60 yıllık mağduriyete son veren anayasa değişikliğinin görüşmeleri başladı. Muhalefet ise "örtülü" bir oyunla "evet" der gibi görünüp yine ipe un sermeye hazırlanıyor. Başörtüsü konusunda "varız" deyip aileyi koruyacak ve lgbt sapkınlığını durduracak olan düzenlemeye 'YOK' çekmek üzerine bir oyun kurguladı

ZÜBEYDE YALÇIN
Başörtüsü çözümüne ’SAPKINLIK’ şartı! Muhalefetten çirkin oyun

Son dakika haberler: TBMM Anayasa Komisyonu tarihi değişikliği görüşmek üzere dün toplandı. Teklif sahipleri adına konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Anayasa değişikliğini yaptığımızda Türkiye tarihinin 60 yıla sari en uzun, en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan bir problemini tamamen ortadan kaldırma imkanını bulacağız. Tek temel çizgimiz var, bu masadan başörtüsüyle ilgili meseleyi kapatarak kalkalım" dedi.

Başörtüsü çözümüne ’SAPKINLIK’ şartı! Muhalefetten çirkin oyun

LGBT İÇİN ÖNLEM

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise aile ilgili düzenlenenin sapkınlıkları önlemek için gündeme getirildiğini belirterek, "Batı Lut kavminin sapkınlığını modern sapkınlık olarak Türkiye'ye ihraç etmek istiyor" dedi.

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Başörtüsü çözümüne ’SAPKINLIK’ şartı! Muhalefetten çirkin oyun

DESTEK VERİR GİBİ YAPIP...

HDP, Anayasa Komisyonu toplantısına katılmadı. İki gündür üst üste toplantılar yapan CHP ve İYİ Parti'nin yönetici ve komisyon üyeleri ise toplantıya katıldı.

Başörtüsü çözümüne ’SAPKINLIK’ şartı! Muhalefetten çirkin oyun

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Keşke 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne gitmeseydik, bu tutumlar ne yazık ki size hak etmediğiniz 12 yıllık ilave iktidar verdi" diyerek günah çıkardı.

Başörtüsü çözümüne ’SAPKINLIK’ şartı! Muhalefetten çirkin oyun

Tezcan'ın yanı sıra komisyonda söz alan CHP'liler, başörtüsü ile ilgili bir değişiklik yapılmasına sıcak baktıklarını, ancak teklifin bazı bölümlerinin değiştirilmesine ilişkin bir önerge hazırladıkları mesajı verdiler. İYİ Parti Grup başkanvekili Erhan Usta, "Bu meseleyi çözme niyetindeyseniz İYİ Parti ve CHP olarak biz varız, çalışmamız burada, biz buradayız" dedi.

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