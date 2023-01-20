Giriş Tarihi: 20.01.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 08:42

Başörtüsü çözümüne 'SAPKINLIK' şartı! Muhalefetten çirkin oyun

Son dakika haberler: TBMM Anayasa Komisyonu, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan ve milyonlarca kadını mağdur eden başörtüsü yasaklarının bir daha geri gelmesini önleyecek anayasa değişikliği için düğmeye bastı. 60 yıllık mağduriyete son veren anayasa değişikliğinin görüşmeleri başladı. Muhalefet ise "örtülü" bir oyunla "evet" der gibi görünüp yine ipe un sermeye hazırlanıyor. Başörtüsü konusunda "varız" deyip aileyi koruyacak ve lgbt sapkınlığını durduracak olan düzenlemeye 'YOK' çekmek üzerine bir oyun kurguladı