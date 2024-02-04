Giriş Tarihi: 04.02.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
06:57
65 saniyede 4 evladını kaybetti: Elimde olsa o günü takvimden kaldırmak istiyorum
Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki asrın deprem felaketinde Adıyaman'daki Gülmez Ailesi, henüz 3 ay önce taşındıkları enkaza dönen evlerinde 65 saniye süren yıkımda 4 çocuklarını kaybetti. Enkazdan 6 saat sonra sağ çıkarılan anne Zehra Gülmez, yavrularına olan hasretini gözyaşları içinde SABAH'a anlattı. "Elimde olsa o günü takvimden kaldırmak istiyorum... Bir gecede evlatlarımın hepsi gitti. Bu acıyı tarif edemem" diyen Zehra Gülmez, "Saatlerce bağırdım, sesimi duymadılar. Enkaz altında onlara yardım edememenin çaresizliğini hiç unutamıyorum. O gece kıyamet gibiydi" diye konuştu.