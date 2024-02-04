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Giriş Tarihi: 04.02.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 06:57

65 saniyede 4 evladını kaybetti: Elimde olsa o günü takvimden kaldırmak istiyorum

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki asrın deprem felaketinde Adıyaman'daki Gülmez Ailesi, henüz 3 ay önce taşındıkları enkaza dönen evlerinde 65 saniye süren yıkımda 4 çocuklarını kaybetti. Enkazdan 6 saat sonra sağ çıkarılan anne Zehra Gülmez, yavrularına olan hasretini gözyaşları içinde SABAH'a anlattı. "Elimde olsa o günü takvimden kaldırmak istiyorum... Bir gecede evlatlarımın hepsi gitti. Bu acıyı tarif edemem" diyen Zehra Gülmez, "Saatlerce bağırdım, sesimi duymadılar. Enkaz altında onlara yardım edememenin çaresizliğini hiç unutamıyorum. O gece kıyamet gibiydi" diye konuştu.

Yunus Emre KAVAK
65 saniyede 4 evladını kaybetti: Elimde olsa o günü takvimden kaldırmak istiyorum

Asrın felaketi 6 Şubat depreminde Adıyaman merkezde yaşayan 4 çocuklu Zehra ve Ahmet Gülmez çiftinin evi yerle bir oldu. Baba Gülmez o gece hayvanları için köyde olduğu için depremden kurtuldu ancak merkezde kalan ailesi onun kadar şanslı değildi. Henüz 3 ay önce taşındıkları ev 4 çocuğuna mezar oldu.

65 saniyede 4 evladını kaybetti: Elimde olsa o günü takvimden kaldırmak istiyorum

Yaşanacak felaketten habersiz uykuya dalan anne, evlatları Yusuf(4), Aybike(5), Hiranur(11) ve Hasan Hüseyin'in (16) sesini bir daha duyamadı. Anne Zehra Gülmez bir taş yığınına dönen evden kurtulduğu anı ve yaşadıkları acıyı SABAH Gazetesi ile paylaştı.

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65 saniyede 4 evladını kaybetti: Elimde olsa o günü takvimden kaldırmak istiyorum

"SAATLERCE BAĞIRDIM SESİMİ DUYMADILAR"

Anne Gülmez; "Küçük oğlum Yusuf(4) ile birlikte uyuyordum. Depremin sesiyle uyandım ayağa kalkıp diğer odada yatan evlatlarıma seslenmemle evin tepeme yıkılması bir oldu.

65 saniyede 4 evladını kaybetti: Elimde olsa o günü takvimden kaldırmak istiyorum

Çocuklarımdan bir daha ses alamadım. Saatlerce onlara bağırdım seslerini duyamadım. Ellerimle kazdım bağırdım ama olmadı. Dışardan birileri sesimi duydu, onların yardımı ile 6 saat sonra enkazdan çıktım" dedi.

65 saniyede 4 evladını kaybetti: Elimde olsa o günü takvimden kaldırmak istiyorum

"BİR GECEDE 4 EVLADIMI KAYBETTİM"

Ben çıktım ama çocukları bir türlü çıkaramadık diyen anne Gülmez; "İkinci gününde ilk olarak en küçük oğlum Yusuf'un cenazesini buldular. Dördüncü günü ise diğer yavrularımın cenazelerini bulduk.

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