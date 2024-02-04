65 saniyede 4 evladını kaybetti: Elimde olsa o günü takvimden kaldırmak istiyorum

Asrın felaketi 6 Şubat depreminde Adıyaman merkezde yaşayan 4 çocuklu Zehra ve Ahmet Gülmez çiftinin evi yerle bir oldu. Baba Gülmez o gece hayvanları için köyde olduğu için depremden kurtuldu ancak merkezde kalan ailesi onun kadar şanslı değildi. Henüz 3 ay önce taşındıkları ev 4 çocuğuna mezar oldu.