Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 7 bölge seçip harekete geçtiler: PKK/YPG'den kirli 'sandık' planı! Alçak girişime karşı 'boykot' çağrıları!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 12:23

7 bölge seçip harekete geçtiler: PKK/YPG'den kirli 'sandık' planı! Alçak girişime karşı 'boykot' çağrıları!

PKK, Suriye'nin kuzeyinde meşru olmayan bir yerel seçime hazırlanıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu sözde "seçim" ile PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG Fırat'ın doğusunda kendini meşru hale getirmeye çalışıyor. PKK'nın bu kararı; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına uymazken, Kürdistan Demokrat Partisi genel sekreteri Muhammed İsmail ise "Biz bu seçimlere katılmıyoruz. Bize göre bu seçim meşru da değildir" dedi.

Halit TURAN
7 bölge seçip harekete geçtiler: PKK/YPG’den kirli ’sandık’ planı! Alçak girişime karşı ’boykot’ çağrıları!

Terör örgütü PKK, "uluslararası alanda tanınma" planını harekete geçirdi. 2011 yılından beri iç savaş yaşanan Suriye'de meşru olmayan bir "sandık" kurmaya kalktı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne tezat olacak şekilde "yerel seçim" çağrısında bulundu.

7 bölge seçip harekete geçtiler: PKK/YPG’den kirli ’sandık’ planı! Alçak girişime karşı ’boykot’ çağrıları!

Ancak, bu durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uymuyor. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in daimi üye olduğu BMGK'nın 2015 yılında kabul ettiği kararda Suriye'nin toprak bütünlüğünün altı çiziliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
7 bölge seçip harekete geçtiler: PKK/YPG’den kirli ’sandık’ planı! Alçak girişime karşı ’boykot’ çağrıları!

Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılıyor. Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vereceğinin vurgulandığı kararda, Birleşmiş Milletlerin desteği ile Suriyelilerin liderliğinde bir siyasi dönüşümün altı çiziliyor.

7 bölge seçip harekete geçtiler: PKK/YPG’den kirli ’sandık’ planı! Alçak girişime karşı ’boykot’ çağrıları!

Yani bu kararla, Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık bildiriliyor.

BMGK'nın 2254 sayılı kararı doğrultusunda BM tarafından yapılan tüm açıklamalarda Suriye krizinin siyasi çözümünün, Suriyeli tüm tarafların katılımı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından geçtiği halen vurgulanıyor.

7 bölge seçip harekete geçtiler: PKK/YPG’den kirli ’sandık’ planı! Alçak girişime karşı ’boykot’ çağrıları!

"SEÇİM MEŞRU DEĞİLDİR"

Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG, BMGK'nın 2254 kararının tam zıttı bir eyleme imza attı. Fırat'ın doğusunda "yerel seçim" çalışmalarına başladı.

SON DAKİKA