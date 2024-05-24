Giriş Tarihi: 24.05.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
12:23
7 bölge seçip harekete geçtiler: PKK/YPG'den kirli 'sandık' planı! Alçak girişime karşı 'boykot' çağrıları!
PKK, Suriye'nin kuzeyinde meşru olmayan bir yerel seçime hazırlanıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu sözde "seçim" ile PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG Fırat'ın doğusunda kendini meşru hale getirmeye çalışıyor. PKK'nın bu kararı; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına uymazken, Kürdistan Demokrat Partisi genel sekreteri Muhammed İsmail ise "Biz bu seçimlere katılmıyoruz. Bize göre bu seçim meşru da değildir" dedi.