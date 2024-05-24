7 bölge seçip harekete geçtiler: PKK/YPG’den kirli ’sandık’ planı! Alçak girişime karşı ’boykot’ çağrıları!

Yani bu kararla, Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık bildiriliyor.

BMGK'nın 2254 sayılı kararı doğrultusunda BM tarafından yapılan tüm açıklamalarda Suriye krizinin siyasi çözümünün, Suriyeli tüm tarafların katılımı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından geçtiği halen vurgulanıyor.