Giriş Tarihi: 26.05.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 09:10

7 Haziran'ı hatırla: Tekrar istikrarı seçme fırsatımız var! Bunu değerlendiremezsek... | Hilal Kaplan yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, 7 Haziran 2015'teki seçimleri hatırlatarak istikrarın önemine vurgu yaptı. 7 Haziran-1 Kasım arasında başarısız "istikşafi" koalisyon görüşmeleri ve terör saldırılarıyla Türkiye'nin hem can hem de enerji kaybettiğine dikkat çeken Hilal Kaplan, "Ancak bugün iki hafta arayla tekrar istikrarı seçme fırsatımız var. Bu fırsatı değerlendirmezsek, 8'li masanın kavgaları, Külliye'nin çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olan Meclis'i boyun eğdirme girişimleri ve ekonomiyle birlikte güvenliğimizi de tehdit edecek türlü girişimle karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.