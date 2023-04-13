Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:24
Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
07:38
7'li koalisyonda ekonomi patronluğu kavgası! 3 parti krizin eşiğinde
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yanı sıra CHP'li Selin Sayek Böke ve İYİ Partili Bilge Yılmaz da ekonominin başına geçmek için milletvekili adayı olmadı. 3 ismin de bağımsız şekilde tek patron olacakmış gibi çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Milletvekili aday listelerini bile skandal bir sürecin ardından belirleyebilen 7'li koalisyonda asıl kıyametin bakanlık pazarlığında kopması bekleniyor.