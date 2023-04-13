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Haberler Galeri 7'li koalisyonda ekonomi patronluğu kavgası! 3 parti krizin eşiğinde
Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 07:38

7'li koalisyonda ekonomi patronluğu kavgası! 3 parti krizin eşiğinde

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yanı sıra CHP'li Selin Sayek Böke ve İYİ Partili Bilge Yılmaz da ekonominin başına geçmek için milletvekili adayı olmadı. 3 ismin de bağımsız şekilde tek patron olacakmış gibi çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Milletvekili aday listelerini bile skandal bir sürecin ardından belirleyebilen 7'li koalisyonda asıl kıyametin bakanlık pazarlığında kopması bekleniyor.

MURATHAN YILDIRIM
7’li koalisyonda ekonomi patronluğu kavgası! 3 parti krizin eşiğinde

Kulislerde Ekonomi Bakanlığı'nın başına geçeceği konuşulan CHP'li Faik Öztrak ve İYİ Partili Erhan Usta'nın milletvekili adayı olması ile birlikte bu ihtimaller ortadan kalktı.

7’li koalisyonda ekonomi patronluğu kavgası! 3 parti krizin eşiğinde

Ekonominin 1 numaralı ismi olmak isteyen Ali Babacan'ın bu konuda ısrarcı olduğu ve ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev almak istediği biliniyor.

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7’li koalisyonda ekonomi patronluğu kavgası! 3 parti krizin eşiğinde

Ekonominin başına geçmek için kolları sıvayan CHP'li Selin Sayek Böke de ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan onay bekliyor. Böke'nin adı uzun süredir Ekonomi Bakanlığı ile anılıyordu.

7’li koalisyonda ekonomi patronluğu kavgası! 3 parti krizin eşiğinde

Son günlerde Dışişleri Bakanlığı için de adı kulislerde anılmaya başlayan Böke'nin ilk hedefinin Ekonomi Bakanlığı olduğu, parti içinde de bu talebini sık sık dile getirdiği bildirildi.

7’li koalisyonda ekonomi patronluğu kavgası! 3 parti krizin eşiğinde

3 İSİM DE AYRI TELDEN ÇALIYOR
İttifak içinde ekonomi patronluğuna soyunan en güçlü isim ise İYİ Partili Bilge Yılmaz olarak görülüyor.

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