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Haberler Galeri 8 Nisan Pazartesi günü noter açık mı kapalı mı olacak? Ramazan Bayramı tatilinde noterler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 07.04.2024 01:14 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 09:44

8 Nisan Pazartesi günü noter açık mı kapalı mı olacak? Ramazan Bayramı tatilinde noterler çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı'nda birçok kurum ve kuruluşun kapalı olması sebebiyle resmi tatil öncesinde işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar "8 Nisan noterler açık mı kapalı mı, çalışıyor mu" sorularına yanıt aramaya başladı. Noterlerin çalışma saatleri ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri, ihtarname, imza tasdik gibi resmi evrak işlemleri yaptıracak vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Peki, 8 Nisan 2024 Pazartesi noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi var mı? İşte tüm bu soruların yanıtı ve merak edilen diğer detaylar.

8 Nisan Pazartesi günü noter açık mı kapalı mı olacak? Ramazan Bayramı tatilinde noterler çalışıyor mu?

8 Nisan Pazartesi noterler açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere, resmi tatiller arasında yer alan günlerde birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak. Bayram tatiline kısa bir süre kala noterlerin çalışma durumu araştırılıyor. Peki, 8 Nisan 2024 Pazartesi noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi var mı? İşte, 8 Nisan noterler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı ve noterlerin çalışma saatleri.

8 Nisan Pazartesi günü noter açık mı kapalı mı olacak? Ramazan Bayramı tatilinde noterler çalışıyor mu?

8 NİSAN PAZARTESİ NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı bu yıl 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 6 Nisan itibarıyla başlarken noterlerin çalışma durumu gündeme geldi.

Noterler resmi tatillerde çalışmıyor. Bu sebeple noterlerin 8 Nisan Pazartesi çalışıp çalışmama durumu gündeme geldi.

İşteNisan noterler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı haberimizde;

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8 Nisan Pazartesi günü noter açık mı kapalı mı olacak? Ramazan Bayramı tatilinde noterler çalışıyor mu?

8 NİSAN PAZARTESİ NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI, NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

Noterler 5 Haziran Cuma günü saat 17.00'dan sonra kapalı olacak ve resmi tatile girecek.

8-9 Haziran Pazartesi ve Salı günü ise idari izin kapsamında alındığı için bu tarihten itibaren noterler kapalı olacak.

8 Nisan Pazartesi günü noter açık mı kapalı mı olacak? Ramazan Bayramı tatilinde noterler çalışıyor mu?

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri, ihtarname, imza tasdik gibi resmi evrak işlemleri yaptıracak vatandaşlar bu işlemlerini 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren yaptırabilir.

15 Nisan Pazartesi günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.

8 Nisan Pazartesi günü noter açık mı kapalı mı olacak? Ramazan Bayramı tatilinde noterler çalışıyor mu?

2024 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık oluyor. Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'ye kadar hizmet veriyorlar.

Noterler 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle molası vermektedir. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu saatler değişiklik gösterebilir

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