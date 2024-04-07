Giriş Tarihi: 07.04.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
09:44
8 Nisan Pazartesi günü noter açık mı kapalı mı olacak? Ramazan Bayramı tatilinde noterler çalışıyor mu?
Ramazan Bayramı'nda birçok kurum ve kuruluşun kapalı olması sebebiyle resmi tatil öncesinde işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar "8 Nisan noterler açık mı kapalı mı, çalışıyor mu" sorularına yanıt aramaya başladı. Noterlerin çalışma saatleri ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri, ihtarname, imza tasdik gibi resmi evrak işlemleri yaptıracak vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Peki, 8 Nisan 2024 Pazartesi noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi var mı? İşte tüm bu soruların yanıtı ve merak edilen diğer detaylar.