8 Nisan Pazartesi günü noter açık mı kapalı mı olacak? Ramazan Bayramı tatilinde noterler çalışıyor mu?

8 Nisan Pazartesi noterler açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere, resmi tatiller arasında yer alan günlerde birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak. Bayram tatiline kısa bir süre kala noterlerin çalışma durumu araştırılıyor. Peki, 8 Nisan 2024 Pazartesi noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi var mı? İşte, 8 Nisan noterler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı ve noterlerin çalışma saatleri.