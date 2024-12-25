80 milyonluk EGO vurgununda yeni gelişmeler: 2 genel müdür ve 3 daire başkanı görevden alındı

YAVAŞ'IN YENİ GÜNAH KEÇİLERİ BELLİ OLDU

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Mansur Yavaş, kendisine yeni günah keçileri belirledi. Tıpkı konser skandallarının ardından harcanan paralardan haberi yokmuş gibi kültür ve turizm daire başkanını görevden alan Yavaş, ücret toplama sistemi ihalesini de aynı taktikle temize çıkarmaya çalışıyor. 16 Nisan'da EGO Genel Müdür Vekili olarak atanan Taylan Engin'in 6 ayı dolmadan istifa etmesi ve yerine Adem Yılgın'ın getirilmesiyle, EGO'da 6 ay içinde iki başkan değişmiş oldu. Adem Yılgın, kurumun internet sitesinde Genel Müdür Vekili olarak yer aldı. Skandalın ardından yaşanan görev değişikliklerinden biri de Alican Ersever'in görevden alınması oldu. Yaklaşık 6 ay önce Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı olarak atanan Alican Ersever, ihale skandalının kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından görevden alındı. Ayrıca EGO ve ABB'nin Bilgi İşlem Daire Başkanlarının da görevden alındığı ve ABB Genel Sekreterinin de yaşanan sürecin ardından görevden alınacağı konuşuluyor.