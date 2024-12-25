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Haberler Galeri 80 milyonluk EGO vurgununda yeni gelişmeler: 2 genel müdür ve 3 daire başkanı görevden alındı
Giriş Tarihi: 25.12.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 08:49

80 milyonluk EGO vurgununda yeni gelişmeler: 2 genel müdür ve 3 daire başkanı görevden alındı

SABAH'ın gündeme getirdiği, EGO ücret toplama ihalesinde yapılan usulsüzlüklerle ilgili yeni gelişmeler gün yüzüne çıktı. EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen "Elektronik Ücret Toplama Sistemi" ihalesiyle ortaya çıkan 80 milyonluk kamu zararının ardından 5 bürokrat daha görevden alındı. Böylece, son 6 ay içinde 2 Genel Müdür ve 3 Daire Başkanı değiştirilmiş oldu.

TOLGA ÖZLÜ
80 milyonluk EGO vurgununda yeni gelişmeler: 2 genel müdür ve 3 daire başkanı görevden alındı

Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen "Elektronik Ücret Toplama Sistemi" ihalesinde usulsüzlüklerin ortaya çıkmasının ardından EGO bünyesinde görevden almalar devam etti. Usulsüz sözleşmeyi imzalamak istemeyen yaklaşık 10 bürokratın görevden alınmasının ardından yerlerine getirilen genel müdür ve ulaşım teknolojileri daire başkanı, usulsüzlüklerin kamuoyunda geniş yankı bulması üzerine görevden alındı. Ancak, adrese teslim ihale ile iş verilen firma ile hâlâ çalışılmaya devam ediliyor. Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle belediye bütçesinde milyonlarca lira kamu zararı oluşmaya devam ediyor.

80 milyonluk EGO vurgununda yeni gelişmeler: 2 genel müdür ve 3 daire başkanı görevden alındı

ANKARAKART'TA 80 MİLYONLUK VURGUN GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR

Mansur Yavaş, 2019 yılında göreve geldikten sonra Ankarakart sisteminden sorumlu eski şirketle sözleşmeyi yenilemedi. Eğer eski sözleşme devam etseydi, belediye bütçesinden yalnızca 50 milyon lira çıkacaktı. Ancak yeni bir şirketle yapılan anlaşma kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından 130 milyon lira harcandı. Bu durumda, belediye 80 milyon lira ek yük altına girdi. Ve sözleşmenin devam etmesi ile birlikte zararın gün geçtikçe büyüdüğü belirtildi. Ayrıca vatandaşlara büyük sıkıntılar çıkaran ücret toplama sistemindeki arızalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ücret toplama ihalesini yenilemesiyle zirveye ulaştı. Son olarak, EGO Cep'te uygulaması aracılığıyla yapılan online yüklemelerin ücretli hale gelmesi Ankaralıları isyan ettirdi.

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80 milyonluk EGO vurgununda yeni gelişmeler: 2 genel müdür ve 3 daire başkanı görevden alındı

BÜROKRATLARA BASKI VE GÖREVDEN ALMALAR

Yeni sözleşmeyi imzalamak istemeyen yaklaşık 10 bürokrat, Mansur Yavaş tarafından görevden alındı. Görevden alınan isimlerden bazıları şunlardı: BÜLENT ÖZKAN: EGO Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı. Sözleşmeyi imzalamadığı için görevden alındı. MURAT ALİCAN ERSEVER: CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in oğlu, Özkan'ın yerine atandı. Ancak memuriyetinde bir yılı bile dolmadan bu önemli göreve getirilmesi dikkat çekti.

80 milyonluk EGO vurgununda yeni gelişmeler: 2 genel müdür ve 3 daire başkanı görevden alındı

YAVAŞ'IN YENİ GÜNAH KEÇİLERİ BELLİ OLDU

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Mansur Yavaş, kendisine yeni günah keçileri belirledi. Tıpkı konser skandallarının ardından harcanan paralardan haberi yokmuş gibi kültür ve turizm daire başkanını görevden alan Yavaş, ücret toplama sistemi ihalesini de aynı taktikle temize çıkarmaya çalışıyor. 16 Nisan'da EGO Genel Müdür Vekili olarak atanan Taylan Engin'in 6 ayı dolmadan istifa etmesi ve yerine Adem Yılgın'ın getirilmesiyle, EGO'da 6 ay içinde iki başkan değişmiş oldu. Adem Yılgın, kurumun internet sitesinde Genel Müdür Vekili olarak yer aldı. Skandalın ardından yaşanan görev değişikliklerinden biri de Alican Ersever'in görevden alınması oldu. Yaklaşık 6 ay önce Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı olarak atanan Alican Ersever, ihale skandalının kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından görevden alındı. Ayrıca EGO ve ABB'nin Bilgi İşlem Daire Başkanlarının da görevden alındığı ve ABB Genel Sekreterinin de yaşanan sürecin ardından görevden alınacağı konuşuluyor.

80 milyonluk EGO vurgununda yeni gelişmeler: 2 genel müdür ve 3 daire başkanı görevden alındı

AÇIK İHALE HÂLÂ YAPILMIYOR

Yaşanan tüm bu olaylara rağmen, ücret toplama sistemiyle ilgili açık ihale süreci başlatılmadı. Belediye, ihalesiz bir şekilde Asis firmasıyla çalışmaya devam ediyor ve kamu zararı her geçen gün büyüyor. Skandalların ardından yapılan bu usulsüzlükler, Mansur Yavaş yönetiminin şeffaflık vaadi havada kaldı.

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