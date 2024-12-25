Giriş Tarihi: 25.12.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
08:49
80 milyonluk EGO vurgununda yeni gelişmeler: 2 genel müdür ve 3 daire başkanı görevden alındı
SABAH'ın gündeme getirdiği, EGO ücret toplama ihalesinde yapılan usulsüzlüklerle ilgili yeni gelişmeler gün yüzüne çıktı. EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen "Elektronik Ücret Toplama Sistemi" ihalesiyle ortaya çıkan 80 milyonluk kamu zararının ardından 5 bürokrat daha görevden alındı. Böylece, son 6 ay içinde 2 Genel Müdür ve 3 Daire Başkanı değiştirilmiş oldu.