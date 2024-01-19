Giriş Tarihi: 19.01.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
12:04
A Haber muhabiri darp edilmişti! O anları anlattı: Bu işin peşini bırakmayacağız!
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu yapıldı. Bu sırada Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş ne yaşandığını merak eden bir başörtülü kadının boğazını sıkıp küfürler ve hakaretler yağdırdı. Duruma tepki gösteren A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ise yerlerde tekmelendi ve yumruklandı. Saldırıya tepkiler büyürken Ahmet Nazif Vural, olay anını şöyle anlattı: Kadına neden el kaldırıyorsunuz? dediğim için saldırdılar. O an kendi annemi düşündüm…