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Haberler Galeri A Haber muhabiri darp edilmişti! O anları anlattı: Bu işin peşini bırakmayacağız!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 12:04

A Haber muhabiri darp edilmişti! O anları anlattı: Bu işin peşini bırakmayacağız!

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu yapıldı. Bu sırada Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş ne yaşandığını merak eden bir başörtülü kadının boğazını sıkıp küfürler ve hakaretler yağdırdı. Duruma tepki gösteren A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ise yerlerde tekmelendi ve yumruklandı. Saldırıya tepkiler büyürken Ahmet Nazif Vural, olay anını şöyle anlattı: Kadına neden el kaldırıyorsunuz? dediğim için saldırdılar. O an kendi annemi düşündüm…

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
A Haber muhabiri darp edilmişti! O anları anlattı: Bu işin peşini bırakmayacağız!

Cumhuriyet Halk Partili Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu yapıldı. Bu sırada Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş ne yaşandığını merak eden bir başörtülü kadının boğazını sıktı ardından "Sana ne ulan" diyerek saldırdı.

A Haber muhabiri darp edilmişti! O anları anlattı: Bu işin peşini bırakmayacağız!

Haber için orada bulunan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ise Hasan Akkuş'un başörtülü kadına küfürler savurmasına tepki göstererek "Kadına neden el kaldırıyorsunuz?" diye çıkıştı. Bu sırada kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. CHP'li belediyenin imza attığı skandal saldırılara tepki yağdı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ise SABAH'a konuştu, olay anının detaylarını anlattı.

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A Haber muhabiri darp edilmişti! O anları anlattı: Bu işin peşini bırakmayacağız!

A HABER MUHABİRİ NAZİF VURAL: O AN KENDİ ANNEMİ DÜŞÜNDÜM

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, olay anının öncesinde neler yaşandığını şöyle anlattı. Vural, şu açıklamaları yaptı: Büyükçekmece Belediyesi'nin de dâhil olduğu bir rüşvet soruşturması var. O da devam ediyor. Biz de oraya haber takibi için gittik. Bu takibimiz esnasında orada gözaltına alınan kişiler belediyeden çıkartılıp ekip araçlarına bindirildiği esnada olay yaşandı.

A Haber muhabiri darp edilmişti! O anları anlattı: Bu işin peşini bırakmayacağız!

Araçlar oradan ayrıldığı sırada gözaltına alınan kişileri destekleyen ve protesto eden kişiler alkış ve tezahürat yapan kişiler bir topluluk oluşturdu. Araçlar gittikten sonra o kalabalık gruptaki kişilerden birisi benim bakış açım içerisinde olan yaşlı bir kadının boğazına sarıldı, ağza alınmayacak bir küfür etti. Bu benim için ne olursa olsun böyle bir şey yapmanın fikrimde bir yeri yok. Ben de o an kendi annemi düşündüm. Hem gazetecilik içgüdüsü hem kendi ailemi ve kendi tanıdığım kadınları düşününce onu yapan insanlara 'Kadına neden el kaldırıyorsunuz?' diye sordum.

A Haber muhabiri darp edilmişti! O anları anlattı: Bu işin peşini bırakmayacağız!

"SEN KİMSİN LAN" DEYİP SALDIRDILAR

Bunun üzerine 'Sen kimsin lan?' diyerek bana saldırdılar. Daha sonra dört beş kişi ya da daha fazlası tarafından saldırısına uğradım. Kafama, sırtıma, yüzüme darbeler aldım. Aynı zamanda kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak itilip kakıldı. Bir kadına alenen insanların ortasında şiddet uygulayıp devamında ağır hakaretler edilmesi ve buna hiçbir şey yapılmaması orada çok zoruma gitti. O an ki düşüncem belki de kendi annem aklıma geldiği için o nedenle o soruyu sordum.

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