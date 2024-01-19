A Haber muhabiri darp edilmişti! O anları anlattı: Bu işin peşini bırakmayacağız!

Araçlar oradan ayrıldığı sırada gözaltına alınan kişileri destekleyen ve protesto eden kişiler alkış ve tezahürat yapan kişiler bir topluluk oluşturdu. Araçlar gittikten sonra o kalabalık gruptaki kişilerden birisi benim bakış açım içerisinde olan yaşlı bir kadının boğazına sarıldı, ağza alınmayacak bir küfür etti. Bu benim için ne olursa olsun böyle bir şey yapmanın fikrimde bir yeri yok. Ben de o an kendi annemi düşündüm. Hem gazetecilik içgüdüsü hem kendi ailemi ve kendi tanıdığım kadınları düşününce onu yapan insanlara 'Kadına neden el kaldırıyorsunuz?' diye sordum.