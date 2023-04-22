Giriş Tarihi: 22.04.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 08:23

ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup öldü diye bıraktılar

Ankara'da yer alan Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm projesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından çıkartılan kanunla yürütülen tek kentsel dönüşüm projesi olarak tarihe geçti. 2004 yılından itibaren Ankara'nın imajına zarar veren gecekondular temizlenip yerine sosyal konut ve rekreasyon alanları yapılarak halk sahiplerine teslim edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın ilk işi ise; kentsel dönüşüm projesi içerisinde yer alan Keçiören İlçesi kısmının bakımını ve güvenliğini sağlayan ANFA'yı geri çekmek oldu. Bölge böylelikle alkol kullananların mekanı haline gelirken su ve elektrik tesisatları hırsızlar tarafından yağmalandı. Yeşiltepe Muhtarı Ferhat Aygün, ABB'ye defalarca uyarıda bulunduğu ve çözüm bulamadığı ağaçlık alanda alkol alan ve ateş yakan 5 kişiye uyarıda bulununca darp edildi. Gözü dönen saldırganlar yere düşen muhtarın kafasına taşla vurup öldü diye bırakıp kaçtı. SABAH'a konuşan Muhtar Aygün, "ABB defalarca yazı yazdım. Koruma alanı dışında diyerek bölge kaderine terk edildi. Uyarıda bulunduğum bölgede alkol alan 5 kişinin saldırasına uğradım. Kafama taş ile vurup öldü diye bırakarak kaçtılar" dedi.

