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Haberler Galeri ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup öldü diye bıraktılar
Giriş Tarihi: 22.04.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 08:23

ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup öldü diye bıraktılar

Ankara'da yer alan Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm projesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından çıkartılan kanunla yürütülen tek kentsel dönüşüm projesi olarak tarihe geçti. 2004 yılından itibaren Ankara'nın imajına zarar veren gecekondular temizlenip yerine sosyal konut ve rekreasyon alanları yapılarak halk sahiplerine teslim edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın ilk işi ise; kentsel dönüşüm projesi içerisinde yer alan Keçiören İlçesi kısmının bakımını ve güvenliğini sağlayan ANFA'yı geri çekmek oldu. Bölge böylelikle alkol kullananların mekanı haline gelirken su ve elektrik tesisatları hırsızlar tarafından yağmalandı. Yeşiltepe Muhtarı Ferhat Aygün, ABB'ye defalarca uyarıda bulunduğu ve çözüm bulamadığı ağaçlık alanda alkol alan ve ateş yakan 5 kişiye uyarıda bulununca darp edildi. Gözü dönen saldırganlar yere düşen muhtarın kafasına taşla vurup öldü diye bırakıp kaçtı. SABAH'a konuşan Muhtar Aygün, "ABB defalarca yazı yazdım. Koruma alanı dışında diyerek bölge kaderine terk edildi. Uyarıda bulunduğum bölgede alkol alan 5 kişinin saldırasına uğradım. Kafama taş ile vurup öldü diye bırakarak kaçtılar" dedi.

ÖMER ÇETİN
ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup öldü diye bıraktılar

Ankara'nın kuzey giriş kapısını oluşturan bölgede, 2004 yılından itibaren Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa kurduğu TOBAŞ şirketinin müşavirliğinde yürütülen projeyle Ankara'nın imajına zarar veren gecekondular temizlenip yerine sosyal konut ve rekreasyon alanları yapılarak halk sahiplerine teslim edildi. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin başarısının birçok yönden Türkiye'de uygulanan emsal projelere örnek teşkil etti. Kuzey Ankara için Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kanun çıkartıldı. Kanunla yürüyen tek kentsel dönüşüm projesi olarak o dönem tarihe geçti.

ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup öldü diye bıraktılar

YAVAŞ'IN İLK İŞİ PROJENİN BİR KISMINI TERK ETMEK OLDU

Kuzey Yıldızı ismini alan bölgenin bakım ve güvenlik hizmetini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANFA şirketine verildi. 2019 yerel seçimlerine kadar bölge Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından güvenlik ve bakım işleri sorunsuz şekilde devam etti.

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ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup öldü diye bıraktılar

Yerel seçimde ABB Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın ilk görevi Kuzey Yıldızı'nın Keçiören İlçesi'nde kalan kısmında ANFA'nın güvenlik ve bakım işlerini bıraktırdı. Keçiören İlçesi Yeşiltepe Muhtarı Ferhat Aygün'ün girişimleri ile alanın düştüğü durum ile ilgili haberi yapılması üzerine harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlileri bölgeye gelerek temizlik ve ağaçların bakımını yaparak ayrıldı.

ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup öldü diye bıraktılar

ABB, MUHTARIN FERYADINA KULAK TIKADI

Yeşiltepe Muhtarı Ferhat Aygün, ABB'ye; "Keçiören Yeşiltepe Mahallesi Kuzey Ankara Rekreasyon alanı dahilinde yapılan sorumluluğu ANFA'da bulunan Akasya Sokak ile Orman Gülü Sokağın ortasında kalan ağaçlık alanda akşam saatlerinde alkol kullanılmakta olup bölgede yer alan elektrik ve su tesisatları yağmalanmıştır. Yukarıda belirtilen noktalarda güvenliğin sağlanması için bölgede güvenlik personelinin devriye atması hususunda gereğini rica ederim" şeklinde başvuru yazısı gönderdi. ABB cevabı ise; "Bahsi geçen alan koruma planı dışındadır. Alanda görevli özel güvenlik amir şef ve personellerine konu iletilmiş olup gerekli uyarılar yapılmıştır" denilirken başka bir cevapta ise; "Park ve rekreasyon alanlarında çevreye rahatsızlık durumunda vatandaşlarımız uyarılmakta olup olumsuz durumlarda personellerimiz emniyet birimlerine ve zabıta ekipleriyle irtibata geçmektedir. Bahsi geçen alan koruma planımız dışında olup personel sayımız yetersiz olmasından sebebiyle alanlarda bulunan özel güvenlik sayılarımızda artış sağlanmayacaktır" şeklinde yanıtlandı.

ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup öldü diye bıraktılar

MUHTARI ÖLDÜ DİYE BIRAKTILAR

Yeşiltepe Muhtarı Aygün, akşam saatlerinde yetki alanı bölgesinde yer alan kısmında eksikleri kontrol ederek evine doğru yürümeye başladı. Akasya Sokak'ta bulunan ağaçlık alandan sesler geldiği duyan Aygün, aşağıya indiğinde 5 kişinin alkol alıp ateş yaktıklarını gördü. Grubun yanına giden Aygün, "Bu alanda alkol almayın lütfen, çevreden şikayet geliyor ver rahatsız oluyorlar. Ağaçlık alan burası yangın çıkabilir" dedi. Bu üzerine küfür etmeye başlayan 5 kişi muhtara saldırarak darp etmeye başladı. 5 kişinin arasında kalan muhtar aldığı darbeler üzerine yere düştü. Grubun içerisinden bir kişi yerden aldığı taşı muhtarın kafasına vurması üzerine bayılarak çalılara doğru yuvalandı. Muhtarın öldüğünü düşünen 5 kişi öldü olay yerinden kaçtı.

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