ABD Kongresi’nin Ankara senaryoları! 3 başlık altında şekillenecek

Kongre'ye göre, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği "3 Senaryo" etrafında şekillenecek:
1- Koşullu İşbirliği (Conditional Partnership): ABD'nin Türkiye ile savunma, enerji ve göç yönetimi gibi kritik alanlarda ortaklıklarını sürdürmesi; ancak bu işbirliğinin hukukun üstünlüğü, insan hakları ve NATO uyumu kriterlerine bağlanması.
2- Denge Politikası/Pragmatik Ortaklık (Strategic Balancing): Türkiye'nin jeostratejik konumunun (Karadeniz, Ortadoğu, Kafkasya, enerji hatları) ABD çıkarları açısından kilit önemde olduğu kabul edilerek, demokratik kaygıların öncelikli değil, eşlik eden parametre olarak ele alınması.
3- Mesafeli Strateji (Managed Distance): Türkiye'nin; Rusya, Çin ve BRICS ülkeleriyle yakınlaşmasının kalıcı hale gelmesi durumunda ABD'nin, Türkiye'yi stratejik ortak değil, bölgesel güç olarak konumlandırıp ilişkileri yeniden tanımlaması.