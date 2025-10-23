ABD Kongresi’nin Ankara senaryoları! 3 başlık altında şekillenecek

Konu; Türk iç ve dış politikası ile ABD-Türkiye ilişkilerindeki fırsatlar ve gerilimler…

Sonda söyleyeceğimi, başta vurgulayıp devam edecek olursam… "Amerikalı politika yapıcılar Türkiye'yi hem büyük fırsatlar sunan stratejik ortak hem de potansiyel riskler (!) barındıran bir NATO müttefiki olarak yorumlamakta!" Bu risk değerlendirmesini ise "Türkiye, Batı ile olan bağlarını korurken, aynı zamanda Doğu ile de ilişkilerini güçlendirme yönünde adımlar atmakta; BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi oluşumlara ilgi göstermekte" tespiti ile özetlemekte! Böylece Türkiye'yi, "Salınım Devleti" olarak tanımlamakta. Yani, Türkiye'nin yönelimlerinin uluslararası güç dengelerini etkileyebileceğini öngörmekte!



