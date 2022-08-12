ABD merkezli site duyurdu! Denizaltının hakimi ülkeler...Türkiye damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli, uluslararası askeri güç sitesi globalfirepower 2022 listesinde önemli bilgiler paylaşıyor. Dünyanın en güçlü orduları, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak sıralanırken önemli bir detay dikkat çekiyor. Teknolojinin geldiği nokta savaşlarda artık insan gücünü arka plana atarken denizaltı gücü de giderek önem kazandı. ABD, Çin, Rusya gibi süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. Denizaltının hakimi ülkeler hangileri? İşte ülke ülke sıralama...