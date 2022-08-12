ABD merkezli site duyurdu! Denizaltının hakimi ülkeler...Türkiye damga vurdu

Denizaltı güçleri donanmanın en önemli unsuru konumunda. Dünyanın en güçlü orduları denizaltında da güçlü olmak zorunda. Dünyanın en iyi denizaltı gücü hangi ülkelerde? İşte denizaltı sayısına göre ilk 20 ülke! Devleri geride bırakan Türkiye de bu ülkelerin arasına girdi.

İşte ülke ve denizaltı sayıları...

20. Almanya 6 adet