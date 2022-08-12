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Haberler Galeri ABD merkezli site duyurdu! Denizaltının hakimi ülkeler...Türkiye damga vurdu
Giriş Tarihi: 12.08.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 15:39

ABD merkezli site duyurdu! Denizaltının hakimi ülkeler...Türkiye damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli, uluslararası askeri güç sitesi globalfirepower 2022 listesinde önemli bilgiler paylaşıyor. Dünyanın en güçlü orduları, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak sıralanırken önemli bir detay dikkat çekiyor. Teknolojinin geldiği nokta savaşlarda artık insan gücünü arka plana atarken denizaltı gücü de giderek önem kazandı. ABD, Çin, Rusya gibi süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. Denizaltının hakimi ülkeler hangileri? İşte ülke ülke sıralama...

ABD merkezli site duyurdu! Denizaltının hakimi ülkeler...Türkiye damga vurdu

Denizaltı güçleri donanmanın en önemli unsuru konumunda. Dünyanın en güçlü orduları denizaltında da güçlü olmak zorunda. Dünyanın en iyi denizaltı gücü hangi ülkelerde? İşte denizaltı sayısına göre ilk 20 ülke! Devleri geride bırakan Türkiye de bu ülkelerin arasına girdi.

İşte ülke ve denizaltı sayıları...

20. Almanya 6 adet

ABD merkezli site duyurdu! Denizaltının hakimi ülkeler...Türkiye damga vurdu

19. Brezilya 6

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ABD merkezli site duyurdu! Denizaltının hakimi ülkeler...Türkiye damga vurdu

18. Avustralya 6

ABD merkezli site duyurdu! Denizaltının hakimi ülkeler...Türkiye damga vurdu

17. İtalya 6

ABD merkezli site duyurdu! Denizaltının hakimi ülkeler...Türkiye damga vurdu

16. Mısır 6

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