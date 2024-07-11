Giriş Tarihi: 11.07.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
07:07
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 15 Temmuz öncesi SABAH’a konuştu: 3 bin FETÖ'cü ömür boyu hapis yatacak
15 Temmuz'da devleti yıkmak üzere harekete geçen FETÖ'cü hainler, milletin direnişiyle emellerine ulaşamadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde SABAH Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan'a konuştu. Bakan Tunç, "Darbecileri yargılayan, hesap soran bir yargıya şahitlik ettik. Yargı mensuplarının kahramanlıklarıyla gurur duyduk" dedi