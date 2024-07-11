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Haberler Galeri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 15 Temmuz öncesi SABAH’a konuştu: 3 bin FETÖ'cü ömür boyu hapis yatacak
Giriş Tarihi: 11.07.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 07:07

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 15 Temmuz öncesi SABAH’a konuştu: 3 bin FETÖ'cü ömür boyu hapis yatacak

15 Temmuz'da devleti yıkmak üzere harekete geçen FETÖ'cü hainler, milletin direnişiyle emellerine ulaşamadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde SABAH Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan'a konuştu. Bakan Tunç, "Darbecileri yargılayan, hesap soran bir yargıya şahitlik ettik. Yargı mensuplarının kahramanlıklarıyla gurur duyduk" dedi

Halit TURAN
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 15 Temmuz öncesi SABAH’a konuştu: 3 bin FETÖ’cü ömür boyu hapis yatacak

Darbecileri, kurumlara sızan FETÖ mensuplarını ve gizli yapılanmaları çözmek için Cumhuriyet savcılıkları soruşturma ve kovuşturmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Tunç'un SABAH'a özel açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 15 Temmuz öncesi SABAH’a konuştu: 3 bin FETÖ’cü ömür boyu hapis yatacak

15 TEMMUZ KAHRAMANLIK DESTANIDIR

"Ülkemiz üzerinde kirli emelleri bulunan vesayetçi zihniyet ve destekçileri, başarısız oldukları tüm hain girişimlerinin ardından son çare olarak 15 Temmuz gecesi tankları, milletin silahlarını milletimize doğrulttular.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 15 Temmuz öncesi SABAH’a konuştu: 3 bin FETÖ’cü ömür boyu hapis yatacak

Hain FETÖ'cülerin, onlara arka çıkan mihrakların, destek veren odakların unuttukları bir şey vardı. Türkiye, darbecilere ve vesayetçi anlayışa boyun eğen eski Türkiye değildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 15 Temmuz öncesi SABAH’a konuştu: 3 bin FETÖ’cü ömür boyu hapis yatacak

15 Temmuz, milletin istiklalini yine milletimizin azim ve kararlılığının kurtardığı yeni bir kahramanlık destanıdır. 15 Temmuz, tüm Türkiye'nin, milletimizin tüm fertlerinin zaferidir."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 15 Temmuz öncesi SABAH’a konuştu: 3 bin FETÖ’cü ömür boyu hapis yatacak

"YARGI BU KEZ DARBECİLERİN YANINDA OLMADI"

"27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat'ta vesayetçilerin yanında duran yargı yerine 15 Temmuz'da milli iradenin yanında duran, darbecileri yargılayan, millet düşmanlarından hesap soran bir yargıya hep birlikte şahitlik ettik.

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