Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 15 Temmuz öncesi SABAH’a konuştu: 3 bin FETÖ’cü ömür boyu hapis yatacak

Darbecileri, kurumlara sızan FETÖ mensuplarını ve gizli yapılanmaları çözmek için Cumhuriyet savcılıkları soruşturma ve kovuşturmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Tunç'un SABAH'a özel açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: