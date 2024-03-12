Adana Büyükşehir’de skandal! Cumhurbaşkanının şehitler için taziye mesajını paylaştı, işten çıkarıldı

Tutanak tutulan ve yevmiyesi kesilen Altıparmak, belediye tarafından 2 ay önce iş kanunun 46'cı maddesinden (İşverenin güvenini kötüye kullanmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak) iş akdi fesih edildi.

Bu maddeden dolayı işine son verilen Altıparmak ne tazminatı alabildi ne de işsizlik maaşından yararlandı.