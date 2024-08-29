Giriş Tarihi: 29.08.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
07:42
Adil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız FETÖ'nün 2 numarasının sağ kolu çıktı! Talimat o isimden geldi
SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız'ın da arasında bulunduğu 3 FETÖ yöneticisinin yakalanmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 8 yıllık firarının ardından yakalanan "Bahadır-Oğuz-Cahit" kod isimlerini kullanan Cihat Yıldız'ın FETÖ'nün tepe yöneticisi Mustafa Özcan'ın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.