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Haberler Galeri Adil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız FETÖ'nün 2 numarasının sağ kolu çıktı! Talimat o isimden geldi
Giriş Tarihi: 29.08.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 07:42

Adil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız FETÖ'nün 2 numarasının sağ kolu çıktı! Talimat o isimden geldi

SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız'ın da arasında bulunduğu 3 FETÖ yöneticisinin yakalanmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 8 yıllık firarının ardından yakalanan "Bahadır-Oğuz-Cahit" kod isimlerini kullanan Cihat Yıldız'ın FETÖ'nün tepe yöneticisi Mustafa Özcan'ın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Sait ÖZKAN
Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız FETÖ’nün 2 numarasının sağ kolu çıktı! Talimat o isimden geldi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son yılların en önemli FETÖ operasyonlarından bir tanesine imza attı. Beylikdüzü'nde trafik kontrolü yapan ekipler bir araçtan şüphelendi.

Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız FETÖ’nün 2 numarasının sağ kolu çıktı! Talimat o isimden geldi

Araç sahibi iki kişiyi indirip kaçtı. İndirilen iki kişiden bir tanesi FETÖ'nün güncel yapılanmasında yer alan aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi 'Namık' kod adlı TSK Türkiye imamı Adil Öksüz'ü İstanbul Üsküdar'da sakladıktan sonra firarına yardım eden Cihat Yıldız olduğu ortaya çıktı.

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Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız FETÖ’nün 2 numarasının sağ kolu çıktı! Talimat o isimden geldi

Araçtan indirilen Yıldız ve Ahmet Hızal isimli mahrem imamlar gözaltına alınıp tutuklandı. Araç sahibi de FETÖ'den ihraç edilen eski binbaşı Adem Bora da yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı ve tutuklandı.

Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız FETÖ’nün 2 numarasının sağ kolu çıktı! Talimat o isimden geldi

ÖZCAN'IN SAĞ KOLU

SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu operasyonda yakalanan kilit isim Cihat Yıldız'la ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız FETÖ’nün 2 numarasının sağ kolu çıktı! Talimat o isimden geldi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre "Bahadır-Oğuz-Cahit" kod isimlerini kullanan Cihat Yıldız'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün iki numaralı ismi firari Mustafa Özcan'ın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.

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