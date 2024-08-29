Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız FETÖ’nün 2 numarasının sağ kolu çıktı! Talimat o isimden geldi

Araç sahibi iki kişiyi indirip kaçtı. İndirilen iki kişiden bir tanesi FETÖ'nün güncel yapılanmasında yer alan aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi 'Namık' kod adlı TSK Türkiye imamı Adil Öksüz'ü İstanbul Üsküdar'da sakladıktan sonra firarına yardım eden Cihat Yıldız olduğu ortaya çıktı.



