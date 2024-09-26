Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız’a yeni dava! Darbe girişimini böyle savunmuş: Malımıza mülkümüze el konulmuş sessiz mi kalacaktık
Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:02

Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız’a yeni dava! Darbe girişimini böyle savunmuş: Malımıza mülkümüze el konulmuş sessiz mi kalacaktık

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ü saklayarak kaçmasını sağlayan mahrem sorumlu "Oğuz ve Bahadır" kod isimli Cihat Yıldız'a yeni bir dava açıldı. "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22.5 yıla kadar hapsi istenen Yıldız'la ilgili hazırlanan iddianameye, hem eski yarbay hem de itirafçı mahrem imamların verdikleri ifadeler iddianameye damga vurdu. İfadelere göre 8 yıldır firarda olan ve geçtiğimiz ay İstanbul'da yakalanan Yıldız, 2016 yılı ve darbe girişimi itibariyle örgütün Hava Harp Okulu yapılanmasının tümünden sorumluydu. İddianamede, darbe girişiminin kimin yaptığı sorusuna ise itirafçı bir isme, "Malımıza, mülkümüze el konulmuş. Ne yapmamızı beklersin. Sessiz mi kalacaktık" şeklinde cevap vererek, darbe girişiminin arkasında örgütün olduğuna işaret ettiği ifade edildi.

Mustafa Sait ÖZKAN
Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız’a yeni dava! Darbe girişimini böyle savunmuş: Malımıza mülkümüze el konulmuş sessiz mi kalacaktık

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki mahrem sorumlularından olan Cihat Yıldız'la (52) ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yeni soruşturma tamamlandı. "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istenen Yıldız'ın örgütteki kritik pozisyonuyla ilgili önemli dipnotlar, hazırlanan 6 sayfalık iddianamede kendisine yer buldu. İddianamede ifade veren 2 farklı itirafçının Yıldız hakkında, "Oğuz ve Bahadır kod isimlerini kullanır. Öncesinde Kütahya ve Eskişehir illerinde görev yapan havacı teğmenlerden sorumluydu. Bursa'ya atandı. 2016'ya Nisan ayına kadar Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nin terör örgütü adına genel sorumlusuydu. Sonra İstanbul'a gitti" ifadeleri yer aldı.

Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız’a yeni dava! Darbe girişimini böyle savunmuş: Malımıza mülkümüze el konulmuş sessiz mi kalacaktık

TEPE YÖNETİCİSİYLE İRTİBATLI
Halihazırda Adil Öksüz'ün kaçışına yardım etme nedeniyle görülen davada dosyası firari olması nedeniyle ayrılmış durumda olan Yıldız'ın kullandığı 2 farklı cep telefonunun, örgüt üyelerince kullanılan "Kakao" ve "Bylock" uygulamalarına dair kalıntı izlere rastlandığı aktarıldı. Yıldız'ın ayrıca tepe yöneticilerinden Mehmet Hanefi Sözen ile de irtibatlı olduğu belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız’a yeni dava! Darbe girişimini böyle savunmuş: Malımıza mülkümüze el konulmuş sessiz mi kalacaktık

ODADA ÖZEL GÖRÜŞME
27 Mart 2018'de ifade veren gizli tanık Aksiyon'un ifadelerine göre de Adil Öksüz darbe girişiminden sonra Üsküdar'da bir evde saklanırken Cihat Yıldız da o eve giren isimlerden bir tanesiydi. Hatta, Öksüz ile bir odada özel bir görüşme yapıp evden ayrıldı. 4 Ağustos 2016'da ise geri geldi ve arabayla Öksüz'ü alıp götürdü. Öksüz'ün izine bugüne kadar rastlanmadı.

Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız’a yeni dava! Darbe girişimini böyle savunmuş: Malımıza mülkümüze el konulmuş sessiz mi kalacaktık

İHRAÇ YARBAY TEŞHİS ETTİ: SORUMLUMUN DA SORUMLUSUYDU
İddianamede, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaparken ihraç olan ve Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde Yarbay rütbesiyle görev yapan Hamit Canım'ın itirafçı olarak 2018'de verdiği ifade de kendisine yer buldu. Canım verdiği ifadede, Yıldız'ın kendisinden sorumlu 'Turan' kod isimli mahrem imamın da üstünde Işıklar Askeri Lisesi Yapılanmasında faaliyet gösterdiğini aktardı.

Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız’a yeni dava! Darbe girişimini böyle savunmuş: Malımıza mülkümüze el konulmuş sessiz mi kalacaktık

MALIMIZA MÜLKÜMÜZE EL KONULMUŞ SESSİZ Mİ KALACAKTIK
FETÖ'nün Hava Harp Okulu Yapılanmasında 2012-2016 yıllarında "Müdür Yardımcısı" pozisyonunda olan "Halim-Bahattin-Muhittin" kod isimli Pehlül Memiş de itirafçı olarak verdiği ifadede Yıldız'dan bahsetti.

SON DAKİKA