Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
09:02
Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız’a yeni dava! Darbe girişimini böyle savunmuş: Malımıza mülkümüze el konulmuş sessiz mi kalacaktık
15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ü saklayarak kaçmasını sağlayan mahrem sorumlu "Oğuz ve Bahadır" kod isimli Cihat Yıldız'a yeni bir dava açıldı. "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22.5 yıla kadar hapsi istenen Yıldız'la ilgili hazırlanan iddianameye, hem eski yarbay hem de itirafçı mahrem imamların verdikleri ifadeler iddianameye damga vurdu. İfadelere göre 8 yıldır firarda olan ve geçtiğimiz ay İstanbul'da yakalanan Yıldız, 2016 yılı ve darbe girişimi itibariyle örgütün Hava Harp Okulu yapılanmasının tümünden sorumluydu. İddianamede, darbe girişiminin kimin yaptığı sorusuna ise itirafçı bir isme, "Malımıza, mülkümüze el konulmuş. Ne yapmamızı beklersin. Sessiz mi kalacaktık" şeklinde cevap vererek, darbe girişiminin arkasında örgütün olduğuna işaret ettiği ifade edildi.