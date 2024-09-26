Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız’a yeni dava! Darbe girişimini böyle savunmuş: Malımıza mülkümüze el konulmuş sessiz mi kalacaktık

ODADA ÖZEL GÖRÜŞME

27 Mart 2018'de ifade veren gizli tanık Aksiyon'un ifadelerine göre de Adil Öksüz darbe girişiminden sonra Üsküdar'da bir evde saklanırken Cihat Yıldız da o eve giren isimlerden bir tanesiydi. Hatta, Öksüz ile bir odada özel bir görüşme yapıp evden ayrıldı. 4 Ağustos 2016'da ise geri geldi ve arabayla Öksüz'ü alıp götürdü. Öksüz'ün izine bugüne kadar rastlanmadı.